Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!

“İSRAİLLE TİCARETİ DURDURUN” DEDİKLERİ İÇİN TUTUKLANAN KIZLARIN BAŞÖRTÜLERİNİN CEZAEVİ GİRİŞİNDE KESİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ.

9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

Gazze’ye ses olmak suç mu?

ADALET BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca da adlî ve idarî soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selâmeti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızın yönetiminde manevî değerlerimize en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir” denildi.

28 ŞUBAT MAĞDURLARI BUGÜN ZULÜM YAPIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada “İsrail’e petrol sevkiyatını durdurun” sloganı attıktan sonra tutuklanan başörtülü kızların, örtülerinin cezaevinde kesilerek, küçük bir parça halinde verildiğini söyledi. Arıkan, “28 Şubat’ın mağdur babaların çocukları, bugün zulüm yapıyor” dedi. Protestocu 9 gençle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Arıkan, “Tutuklanan çocuklarımız karakolda 18 saat aç bırakıldı” dedi.

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Başörtüme dokunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden gençlerin hapishane girişinde başörtülerinin kesildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutukluların, ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında başörtülerinin kesildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada: “Bazı basın yayın organlarında, yukarıda yer verilen iddianın yer almasını müteakip, olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca da adlî ve idarî soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızın yönetiminde mânevî değerlerimize en üst seviyede hassasiyet gösterilmekte olup, aksi yöndeki davranışlara asla taviz verilmemektedir” denildi.

Karakolda 18 saat aç bırakıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada “İsrail’e petrol sevkiyatını durdurun” sloganı attıktan sonra tutuklanan başörtülü kadınların, örtülerinin cezaevinde kesilerek, küçük bir parça halinde verildiğini söyledi. Arıkan, “28 Şubat’ın mağdur babalarının çocukları, bugün zulüm yapıyor” dedi. Arıkan, “Tutuklanan çocuklarımız karakolda 18 saat aç bırakıldı. Daha da enteresan bir şey söyleyeceğim, tutuklanan başörtülü kızlarımızın başörtüsü cezaevlerinde kesildi ve başlarını örtmeyle ilgili zor durumda bırakıldı. Ziyaretçileri geldiğinde, zar zor, böyle ufacık bir parçayla başlarını örtme durumunda kaldılar” şeklinde konuştu.

O gün mağdur olanların evlatları, bugün zulüm yapıyor

AKP’nin 28 Şubat döneminde başörtülü kadınların uğradığı zulümlerin aynısını yaptığını söyleyen Arıkan, “Bunu kim yaptı? AK Parti iktidarı döneminde yapıldı. ‘Dindar nesil yetiştireceğini’ iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. ‘Nass üzerinden siyaset yapacağını’ iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. İmam hatiplerin, ilâhiyat fakültelerinin, Kur’an kurslarının sayısını artırdığını söyleyen AK Parti tarafından yapıldı. Ve bugün bu zulmü yapanların babaları, 28 Şubat döneminde mağdur insanlardı. 28 Şubat döneminde mağdur olan insanların evlatları bugün yeni mağdurlar meydana getiriyor. O gün mağdur olan babaların evlatları, bugün zulüm yapıyor” diye konuştu.

Tutukluluğa itiraz edildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde slogan attıkları için tutuklanan 9 kişinin tutuklama kararına itiraz edildi. Dilekçede, “Hiçbir somut gerçek ve ilgili gerekçe ortaya konmaksızın tüm şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Tutuklama kararı ve adlî kontrol kararı hukuka aykırı olup, güç sahibi konumunda olan hakimin panik haliyle bu gücünü keyfî kullanımından ibarettir” denildi.

MEHMET KARA - ANKARA