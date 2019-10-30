Reformlar iyi uygulama ile hayat bulur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Paketi Reformu’na ilişkin olarak da açıklamalarda bulunarak, “Yargıya adaletin rengini veren, yargı mensubunun kararlarında sadece ve sadece hukuka ve vicdana dayanmasıdır. Yargı mensubu her kararını millet adına verir, bağımsızlığı ve tarafsızlığı gözetir. Yargının ideolojisi olmaz, tek ideolojisi vardır, o da adalettir. Hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesi bağımsız ve tarafsız iyi işleyen güçlü bir yargı teşkilâtıyla var olur. Yargı Reformu’nun 9 temel amacından biri hak ve özgürlüklerin etkin korunması ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede yeni bir insan hakları eylem planını hazırlıyoruz. Bu eylem planını da en geniş anlamıyla barolarla, STK’larla yetkin bilim insanlarıyla, akademisyenler ve tüm paydaşlarla hazırlamaya başladık. Ve bu çalışmalar bittiğinde de yine hükûmetimizin yol haritası olarak yargı reformunun da hedefi olarak söylenen insan hakları eylem planını da yine tüm kamuoyuna açıklamış olacağız. Elbette reformlar iyi uygulamayla hayat bulur. Eğer reformlar kötü uygulanırsa yapılan tüm çalışmalar bir beyin fırtınasından öteye geçemez” dedi.

AA