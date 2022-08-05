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5 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

"Roboski aydınlatılmadan helalleşemeyiz"

05 Ağustos 2022, Cuma 15:35
Roboski’deki katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘Helalleşme Buluşması’ kapsamında Roboski’ye geldi ve 28 Aralık 2011’de 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalandığı katliamda ölenlerin yakınlarıyla buluştu. Görüşme sonrasında gazetecilerin karşısına çıkan CHP lideri kısa bir açıklama yaptı.

Adalet ve ‘Helalleşme' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18’i 18 yaşından küçüktü. Acı hâlâ dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağımı dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek. Ben bunun farkındayım, hepimiz de biliyoruz. Ama bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler halen evlat acısıyla yaşıyorlar bir şekilde ve bizden adalet istiyorlar. Biz bu adaleti sağlayacağız, sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız toplumda kucaklaşmayı, huzuru, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor, sönmeyecek.” 

Etiketler: Roboski
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