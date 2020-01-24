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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Sağlık Bakanı Koca: Çinli hastayı ülkesine gönderdik

24 Ocak 2020, Cuma 15:10
Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen ve hastalık tespit edilen hastanın ülkesine gönderildiğini söyledi. Koca, basından 'acele haberler yapılmamasını' rica etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkıp dünyada yayılmaya başlayan Corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Çin uyruklu bir turistin karantinaya alınması üzerine çıkan haberlerle ilgili konuşan Koca, Wuhan kentinden İstanbul'a gelen yolcu kadının şikayetleri nedeniyle seyahat öyküsü göz önünde bulundurularak izolasyonda tutulduğunu söyledi. Koca, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu sabah ambulans uçakla Çin'e gönderildiğini söyledi.

"Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip," diyen Koca, "Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde. Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık," dedi.

"ACELE HABERLER YAPMAYIN"

Koca'nın şöyle konuştu:

"Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol mekanizmasını devreye soktuk. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den ülkemize giren yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir grip de benzer bulgulara neden olabilir. Basın mensuplardan istirhamımız şüpheli durumlarda acele haberler yapılmamasıdır. Halk sağlığını ilgilendiren her konuda açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyor olacağız.

Bildiğiniz gibi Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Wuhan'dan geldiği öğrenilen bir kişi diğer hastalardan izole edildi. Dünden beri bilgi kirliliği oluştu. Çift olduğu söylendi. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle şüpheli durum olarak teyit ettik. İzolasyon odasında gözlem altına alındı.Hastanın çinden birlikte seyahat ettiği diğer yolcularda herhangi bir belirti görülmedi. Diğer yolcular uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte bizim şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebini gerçekleştirdik, bu sabah sağlık personelimizle birlikte ülkesine gönderdik."

Etiketler: Fahrettin Koca, Çinli hasta
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