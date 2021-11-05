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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Seçim adil ve özgür olmalı

05 Kasım 2021, Cuma 02:56
Denge ve Denetleme Ağı, “Öncelik adil ve özgür seçim sürecinin sağlanmasına yönelik adımların atılması olmalı” dedi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

300’e yakın sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA) “Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” başlıklı bir rapor yayımladı. “Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” başlıklı raporda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden günümüze, seçimlerin demokratik karakterini etkileme potansiyeline sahip yasal düzenlemeler mercek altına alındı. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde -erken ya da zamanında- yapılacak seçimlerin demokratik kriterlere uygunluğunu sağlamak için somut öneriler sunuldu. 

İyileştirmeler yapılmalı

Türkiye’de gerçekleşen son 4 seçimde seçim bütünselliğinin temel bileşenlerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekilen raporda, yapılacak bir sonraki seçimlerde uluslararası demokratik standartların sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Son genel seçimlerden günümüze de seçimlerin bütünselliğini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip çeşitli yasal düzenlemelerin kabul edildiği belirtilen raporda, “Süregelen erken seçim / zamanında seçim tartışmaları çerçevesinde, öncelikli olarak demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan adil ve özgür seçim sürecinin sağlanmasına ilişkin adımların atılması elzemdir” denildi.

Geriye gidiş devam ediyor

Raporda seçimlerin demokratik olarak yapılabilmesinin temel kriterleri şöyle sıralandı: Seçimsel demokrasinin temel unsurları arasında bulunan tüm vatandaşların eşit oy verme hakkına sahip olması, Partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının özgürce faaliyet gösterebilmeleri, Seçimlerin hile ve diğer düzensizlikleri içermeyecek şekilde gerçekleştiriliyor olması, Seçimler arası dönemde ifade özgürlüğünün sağlanması ve alternatif bilgi kaynaklarına ulaşımı sağlayacak bağımsız medyanın bulunması. DDA, dünyadaki ülkelerin demokratik seçim yapma kapasitelerini düzenli olarak ölçümleyen Demokrasinin Çeşitleri (Varieties of Democracy) veri setinin Seçimsel Demokrasi Endeksi’nin, Türkiye’de yaklaşık son yirmi yıl içerisinde demokratik seçim yapma kapasitesindeki geriye gidişi somut bir biçimde ortaya koyduğunu aktardı.

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