İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının arttırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) 9’uncu kez reddedilmesi için “Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek” dedi.

İBB yönetiminin, son yıllarda ciddî sorun yaşanan taksi eksikliğinin giderilmesi için bin adet yeni taksinin sisteme alınmasına ilişkin önerisi; UKOME toplantısına bir kez daha getirildi. Ancak İBB Genel Sek- reteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda, iktidar temsilcilerinin oylarıyla yeni taksi önerisi 9’uncu kez reddedildi. Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İmamoğlu, “Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbulludan daha güçlü değildir.”

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