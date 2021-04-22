"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Thodex hakkında soruşturma başlatıldı: Özer'le ilgili "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusu

22 Nisan 2021, Perşembe 13:58
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor.

kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusunda bulunuldu

Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

"Özer'in İstanbul'dan çıkış yaptığına dair iddialar mevcuttur"

Sosyal medya üzerinden birçok Thodex kullanıcısı ve Koineks AŞ müşterisinin borsaya erişim sağlayamadığını ve zaten bir süredir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemediklerinin belirtildiği dilekçede, "Koineks AŞ sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığına dair sosyal medyada gündeme gelmiş iddialar mevcuttur. Bu iddiaların ivedilikle soruşturulması son derece önem arz etmektedir." denildi.

Çok sayıda vatandaşın ciddi meblağlarda zarara uğraması ve birikimlerini kaybetmesi riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verilen dilekçede, şüpheli ve varsa tespit edilecek diğer şüphelilerin taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer malvarlığı değerlerine el konulması, şirketine kayyım atanması talep edildi.

Ayrıca, şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması da istenen dilekçede, bu kişinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanması da talep edildi.

Geniş çaplı suç duyuruları

Öte yandan söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemedikleri iddiaları üzerine iki gün önce bir açıklama yapan şirket, "6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini" duyurmuştu.

Daha sonra borsa bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

    Ukrayna: Rusya, SWIFT sisteminden çıkartılsın

    Meksika: Refakatsiz göçmen çocukların durumu "çok endişe verici"

    Afrika, son kullanma tarihi geçmiş aşıları 'kullanabilirmiş'

    AB Konseyi ile PKK arasındaki temyiz davasında AB Adalet Divanı'ndan karar

    Anlaşmaları iptal eden Avustralya'ya Çin'den tepki

    Elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım iddialarına ilişkin açıklama

    'Özel bir grup oluşturup, sadece paraya odaklanacaklar'

    İçişleri Bakanlığı: "Ara, bul, yok et" stratejisiyle ilkbahar-yaz operasyonları başladı

    Thodex hakkında soruşturma başlatıldı: Özer'le ilgili "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Itno’nun çatışmada öldüğü Çad’da son durum?

    Myanmar'da açlık alarmı!

    "Virüsü kimin taşıdığını hakikaten bilmiyoruz"

    'Ermenistan askerleri Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı'

    Emekli 4 amiral ve 1 general ifade veriyor

    Balıkesir - Sındırgı'da deprem

    Yazık ettiniz bu ülkeye

    Kayıplar ülkesi olduk

    Makale yarışmasının tarihi uzatıldı

    Gülümse Çocuk Kulübü’nde Ramazan

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    On dokuz ile şifrelenmiş bir virüs
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport skandalı
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yazık ettiniz bu ülkeye
    Genel

    Balıkesir - Sındırgı'da deprem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İstifa özürlü demorkasamız
    Genel

    Kayıplar ülkesi olduk
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.