TÜİK’e göre Türkiye’ye gelenden çok giden var

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 artarken, yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı yüzde 35,9 oranında azaldı.

Karar’ın haberine göre, Türk vatandaşları ile yabancılara ait kayıtlardan derlenen verilere göre Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2023’te 714 bin 579’a ulaştı. Bunların 291 bin 377’si Türk vatandaşı, 423 bin 202’si ise yabancı uyruklu kişilerdi. Göç eden nüfusun %55,2’sini erkekler, %44,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Öte yandan 2023 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç eden göç edenlerin sayısı 316 bin 456 kişi oldu. En fazla göç edenler yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677’sini Türk vatandaşları, 214 bin 779’unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Haber Merkezi

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