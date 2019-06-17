Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı, iki ülke heyetlerinin yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir." denildi. AA

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