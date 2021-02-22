Umut veren bir yayın organı

Yarım asrı geride bırakan ve 52. yaşını kutlayan Yeni Asya Gazetesi’ni tebrik ediyorum. Basın özgürlüğünün büyük darbe aldığı, gazetecilerin ağır bir baskıyla mücadele ettiği böyle bir dönemde mücadeleyi bırakmadan çok sesliliği sağlaması ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Yeni Asya istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle ülkemizde basının geleceği açısından bize umut veren bir yayın organıdır. Tüm Yeni Asya çalışanlarını kutlar, gazetenin daha nice yıllar basınımıza ve ülkemize hizmet etmesini dilerim.