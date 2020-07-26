Yeni fitne: Türkiye-Mısır savaşı mı?

Mısır’ın, Türkiye destekli güçlerin Sirte ve Cufra’ya ilerleyişini askerÎ müdahale ile engelleyeceğini ilan etmesi, gerilimi tırmandırdı. Basında yer alan haberlerde çatışma hazırlıklarına dikkat çekiliyor.

Libya’da gerilim dinmek bilmiyor. Türkiye destekli güçlerin kilit öneme sahip Sirte ve Cufra’ya ilerleyişini durdurmak için askerî müdahale tehdidinde bulunan Mısır, buna yönelik hazırlıklarına hız verdi. DW’deki habere göre hafta başında Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin talebini yerine getirerek, Libya’ya asker gönderilmesine yeşil ışık yakan tezkereyi onayladı. Tezkere, “ulusal güvenliğin savunulması”, “batı cephesinde” bulunan “yabancı terörist gruplar” ve “sabıkalı milisler” ile savaşılması için yurt dışına silâhlı asker gönderilmesine izin veriyor.

Gerilim neden tırmanıyor?

Libya’da 2014’te başlayan iç savaşın iki farklı cephesini destekleyen Mısır ve Türkiye arasındaki tansiyon gün geçtikçe tırmanıyor. Türkiye ve desteklediği Fayez El Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte ve hava üssü dolayısıyla kilit öneme sahip Cufra’da kontrolün yeniden ele geçirilmesi için harekete geçileceğini duyurmuştu. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte General Halife Hafter’i destekleyen Mısır ise, Sirte’yi kırmızı çizgi ilân etmiş, Cumhurbaşkanı el Sisi, UMH güçlerinin Sirte’ye saldırması halinde Mısır’ın doğrudan çatışmaya girebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sertleşen siyasÎ iklim

Arap basınında yer alan haberlerde, Türkiye ve Mısır’ın bir çatışmaya hazırlandıklarına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin kendi askerlerini değil, Suriye’den Libya’ya götürdüğü binlerce Suriyeli savaşçıyı cepheye sürebileceği, desteklediği UMH güçlerinin de zaten son dönemdeki askerî kazanımlarını bu savaşçılara borçlu olduğu belirtiliyor. Mısır’daki “Rai Al-Youm” gazetesi ise, el Sisi liderliğindeki Mısır’ın da hazırlıklarına hız verdiğini, Libyalı aşiretleri çok ciddî ölçüde silâhlandırdığını bildiriyor. Devlet kontrolündeki Mısır basınında yer alan haberler, sertleşen siyasî iklimi yansıtıyor. Örneğin “Youm7” gazetesindeki bir yorumda, Mısır’ın batı sınırını tehdit ettiği belirtilen Türkiye, “tarihi düşmanlar” arasında sıralanıyor. Cenevre Siyasî ve Diplomatik Araştırmalar Merkezi’nden Nasser Zouhir, iki ülke ordularının bölgede savaşa sürüklenmeyeceği görüşünde. Zouhir, “Kısa sürecek çatışmalar yaşanabilir. Bu yolla da taraflar yeniden siyasî çözüm sürecine dönülmesi için güç gösterisinde bulunmak isteyebilir” dedi.