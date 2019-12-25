"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yine beton, yine rant

25 Aralık 2019, Çarşamba 16:52
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili, “Yine beton, yine rant. Bu yapıların ne tür çevresel sorunlara var olacağı sorusuna ÇED asla cevap vermiyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeleri aktarmak için Saraçhane’deki başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, açıklamalarının hiçbirinin siyasî olmadığını belirterek, “Tüm İstanbullulardan ve ülkemizin dört bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın çok dikkatli dinlemeleri rica ediyorum. 82 milyon insanımız için değil, çocuklarımız için torunlarımız için geleceğimiz için büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Pazartesi günü İBB olarak Kanal İstanbul projesinden çekildiğimizi duyurdum. Kanal İstanbul bir cinayet projesidir. Felâket projesidir. Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun, ne rant vaat edilmiş olursa olsun iptal edilmelidir. Sadece bilimsel gerçekleri, dayanakları sıralayacağız” dedi.

Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak

“Akıllı, mantıklı gerçeklerden uzaklaşmamış hiçbir siyasetçi böyle bir riskin varlığını, dünya iklim değişikliğini konuşuyorken bunu bile bile bu projenin inşaatını destekleyemez” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bu maddeyi biraz daha açalım. Susuzluk. Raporlar, projenin inşa edilmesi halinde karşılaşılacak felaketin boyutlarını tek tek anlatıyor. Bunlara göre getirdiği en büyük tehlike Terkos Gölü’ne karışacak tuzlu su. Bildiğiniz gibi, Terkos Gölü ve havzası İstanbul için depolama alanıdır. Binlerce yıldır Avrupa Yakası’ndaki en büyük su deposudur. Bu muazzam su kaynağı yok olacak. Bu kadar basit. Proje ile Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Bir milli yatırım olarak değeri 2 milyar liranın üzerinde olan Sazlıdere’den bahsediyorum. Şu anda Sazlıdere İkitelli sistemi her üç kişiden birinin su ihtiyacını karşılıyor.”

ÇED raporunda yapılaşma hiç yok

Gazete Duvar’ın haberine göre, İstanbul’un susuz kalacağının altını çizen İmamoğlu, “Kanal İstanbul demek İstanbul’un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Hem de katrilyonlar harcayarak katletmek demek. Millî ve stratejik su kaynaklarımızı kurutacaksınız. Milyonlarca İstanbulluyu susuz bırakacaksınız. Peki, çevreye nasıl zarar vereceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı’nın izlettiği animasyonda Kanalın etrafında katını sayamadığımız gökdelenler sıra sıra dizilmişler. Meclis’te tek bir konut yok diyenler oldu. Kendi raporlarını bakan 500 bin kişilik akıllı şehirden bahsetti. Şu an milyonlar akılsız şehirde yaşıyor. Kimisi o güzel tarım alanlarına bakar güzel der kimi de gökdelenlere bakıp güzel der. Donatılar gelecekmiş. Yine beton, yine beton, yine rant. ÇED raporunda yapılaşma hiç yok. Kimi aldatıyorsunuz? Bu yapıların ne tür çevresel sorunlara var olacağı sorusuna ÇED asla cevap vermiyor. Bir aldanma geleneğimiz olabilir, ama milleti aldatamazsınız, biz buradayız. Sanki bölgede yapılaşma olmayacakmış gibi bir rapor hazırlamışlar” ifadelerini kullandı.

 

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

ÇED raporu felâket

'İBB, tek taraflı olarak protokolden çekilemez'

Kanal İstanbul ile ilgili kritik 15 gün

Rant var vazgeçmezler

İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

Kanal İstanbul projesine ilişkin yeni gelişme

Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi haftaya

‘Kanal İstanbul çılgınlığı bitsin’ başvurusu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

“Kanal İstanbul” tartışması

Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?

Yapay Afet!

Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

***

 

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine beton, yine rant

    'Turist sayısında yüzde 50 azalma oldu'

    Şehit polis dualarla uğurlandı

    2 günde 7 ilde 150 noktada yangın çıktı

    Binalar için Enerji Kimlik Belgesi almamış olanlar dikkat!

    Avrupa'nın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım yer aldı?

    Cerablus'ta terör saldırılarında 14 sivil yaralandı

    Duygulandıran bir hayat hikayesi...

    Rusya, İran ve Esed'in felakete sürüklediği İdlib'de son durum?

    Suriye'de insani yardım çalışanları da tehdit altında

    Yeni asgari yarın açıklanacak

    Yeni vergi yağmuru

    Mülâkat hak gaspıdır

    ÇED raporu felâket

    Koyun projesinde dağ fare doğurdu

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    Rusya: Türkiye ile Libya konusunda anlaştk

    Libya'da Hafter güçlerinden bombalı saldırı: 4 ölü

    Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklardan AKP’liler de şikâyetçi
    Raşit YÜCEL

    Zulmün sonu
    Ahmet BATTAL

    Kast meselesinde yargı sıkışıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir sisteminde bir dâvâ adamı: Ermenekli Haydar Açıkbaş
    Mustafa ORAL

    Buralar çok derin, çocuklar gelmeyin!
    Süleyman KÖSMENE

    Zuhr-i âhir namazını kılmak gerekmez mi?
    Genel

    Mülâkat hak gaspıdır
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın önüne iki yol açılmış
    Faruk ÇAKIR

    Krizin çözümü nerede?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede fabrika ayarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.