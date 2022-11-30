Zorunlu emekliliğe hayır

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a bir mektup göndererek, EYT düzenlemeleri yapılırken 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen binlerce işçiyi ilgilendiren zorunlu emeklilik uygulamasındaki tehlikeye dikkat çekti.

Devlet Sert, aynı mektubu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine de yolladı. Sert, EYT’de gönüllü emeklilik uygulaması olmaması halinde özellikle taşerondan kadroya geçen işçilerle ilgili kamuda tecrübeli personel eksiğinin had safhaya çıkacağını ve devletin çok yüklü bir kıdem tazminatı yükü altına gireceğini ifade etti. Sert, “EYT ile binlerce insanın mağduriyeti giderilirken, 696’lı binlerce çalışanın ise mağduriyetine sebep olacaktır. Tecrübeli, verimli ve genç yaşındaki işçiyi işinden, çocuklarını ise geleceğinden edecektir. Hâlihazırda yetersiz personel ile işlerini yürüten kamuda ciddi bir istihdam ve personel yetersizliği sorunu yaşanacak, bu da telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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