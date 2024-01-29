Çöp kokusuna çare bul(a)mayanlar...

Yanbolu vadisi taş önüne kurulan çöp fabrikası kötü koku yaymaya, çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ederken halkın rahatını düşündüklerini söyleyen AKP'li idareciler yeni vaadlerden bahsediyorlar.
Çevreye yayılan çöp kokusuna çare bul(a)mayan Arsin-Araklı'nın AKP'li belediyeleri daha ne kadar "halkın huzuru, belediye hizmetleri, proje ve vaadler"le milleti kandırmaya devam edecekler? Emeklilere "emekle" müjdesiyle yaptıkları gibi mi yapacaklar? 21 seneyi geride bırakan bu hükümetin de, belediyelerinin de bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Bu böyle biline... Trabzon