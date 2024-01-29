Çöp kokusuna çare bul(a)mayanlar...

Millet Kürsüsü

Yanbolu vadisi taş önüne kurulan çöp fabrikası kötü koku yaymaya, çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ederken halkın rahatını düşündüklerini söyleyen AKP'li idareciler yeni vaadlerden bahsediyorlar. Çevreye yayılan çöp kokusuna çare bul(a)mayan Arsin-Araklı'nın AKP'li belediyeleri daha ne kadar "halkın huzuru, belediye hizmetleri, proje ve vaadler"le milleti kandırmaya devam edecekler? Emeklilere "emekle" müjdesiyle yaptıkları gibi mi yapacaklar? 21 seneyi geride bırakan bu hükümetin de, belediyelerinin de bu millete vereceği hiçbir şey yoktur. Bu böyle biline... Trabzon

Okunma Sayısı: 347

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.