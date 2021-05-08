"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman Beşlemesi

H. Muharrem OKUR
08 Mayıs 2021, Cumartesi
Bediüzzaman’ın hayatını anlatan 5 ciltlik bir eser. Bir roman. Yazarının ifadesi ile eserin içindeki olayların tamamı yaşanmış. İlk cildi 1991 yolunda yayınlanmış.

Değerli edebiyatçı yazar İslâm Yaşar bu gayeye gönül verenlerdendir. Yıllarca Nur beldelerini teker teker dolaşmış, çalışmalarını hazırlamıştır. Romanda geçen birçok hadiseyi yaşayanlardan doğrulatmıştır.

BEŞLEME yayınlandığından itibaren çok güzel ilgiye mazhar olmuştur. İslâm Yaşar romanın yazılışının üzerinden uzun geçtiği için, yeni bilgiler ışığında BEŞLEMEYİ gözden geçirmiş yeni ilâveler yapmıştır. 

Daha önce okumuş olduğum beşlemenin son cildini Ramazanı fırsat bilerek bir kaç gecede okudum. 1950-1960 yılları arasında cereyan eden olaylarla alâkalı çok güzel bilgiler edindim.

Bunlar;

- Romandan ziyade bir nevi Risale-i Nurlar’ın şerhi gibi.

- Bugün için de alınacak çok dersler var.

- Risale-i Nur tefsiri ile romanı birlikte okuyup istifade etme imkânınız var.

- Bu gün yaşanan olayların gerçek çözümlerini sayfalar arasında bulmak mümkün.

Yaklaşık 500 sayfa olan VE CENNET ASA ROMANINI bir yazıda tanıtmak zor. Okuyunca bize katılacağınızdan hiç şüphem yok. Bu romandan, aşağıda kısa özet olarak yazdığımız hatıraya dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağ’da kaldığı yıllarda Nur Talebelerinden Mahmut Çalışkan şöyle bir rüya görür: Stalin, Üstadın evine girmek ister. Yanında bulunan talebeleri mani olmaya çalışırlar. Mani olamazlar. Stalin dış kapıdan içeri girer. Merdivenlere doğru yürür. O sırada Üstad elinde bir keserle merdivenden aşağı inmektedir. Stalinle Üstad merdivende karşılaşırlar. Stalin Üstadı iterek oturduğu yere çıkmak ister. O sıra yanında bulunan talebeleri Zübeyir, Ceylan bu olayı seyretmektedirler. Üstad Stalin’in kafasına vurarak, Stalini öldürdürür.

Bu rüyayı Mahmut Çalışkan Üstada anlattı. Üstad dizleri üzerine doğrularak “kardeşlerim Risale-i Nur komünizmin belini kırmıştır. Daha doğrultamaz.”

Bahsedilen rüyanın tarihlerini araştırınca, Stalin’in ölüm tarihi ile rüya tarihi birbirini tutmaktadır. Stalin 5 Ekim 1953 tarihinde ölmüştür. (Ve Cennet Asa Bir Bahar, Sayfa 160-165)

Mektup

Cezaevinde 8 ay kaldım. Oda arkadaşım size Külliyat talebinde bulunmuştu. Çok geçmeden memur bize kitaplarınız geldi deyince çok duygulanmıştım. Hayatında ilk defa adlî bir süreç yaşayan birisi olarak o günü unutamam. Emin olun herkes gönderdiğiniz Nurlar’ı hemen paylaşıp okumaya başladılar. Ben de Tarihçe-i Hayatı okudum ilk olarak. Ben tahliye oldum. Sizin yaptığınız hizmetinize ben de katkıda bulunmak isterim. Emin olun o kadar DUÂ  alıyorsunuz ki anlatamam. Ramazanınızı tebrik eder, belki çok kısıtlı imkânlarla yaptığınız bu hizmetin devamını dilerim. 

N. A. (gelen bir e posta mesajı)

KÜLLİYAT KAMPANYAMIZIN SON BEŞ GÜNÜ

Ramazan Kitap KAMPANYAMIZ devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz.

Büyük Boy Külliyat: 840 TL

Orta Boy Külliyat: 665 TL

Çanta Boy  Külliyat+Beşleme: 450 TL

 M. Yusufiye Seti+Beşleme: 373 TL

* İBAN HESAP NUMARALARI*

Türkiye Finans Hasan Muharrem Okur TR 28 0020 6000 1099 2013 2500 02

Kuveyt Türk Hasan Muharrem Okur TR 28 0020 5000 0001 4114 6000 01

NOT: Okumak isteyip imkânı olmayan kimselere BEŞLEME hediye edebiliriz.

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi işgalci - yerleşimcilerin tahrikleri durmuyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları şiddetle kınıyoruz

    Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin

    Buğdayda kayıp 2 milyon ton

    Esnafın durumu her gün kötüleşiyor

    ‘Mış gibi yapmak’ riski arttırıyor

    Allah da vatandaş da razı olmaz

    UEFA, ''Avrupa Süper Ligi'' yaptırımlarını açıkladı

    ABD'den İsrail'e tepki: Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyuyoruz

    İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırıları devam ediyor: 53 Filistinli yaralandı

    10, 11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek

    'Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz'

    Türkiye'de son 24 saatte 20 bin vaka ve 278 vefat

    'Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adam keyfîliği'

    Ayasofya "La İlahe İllallah" mahyasıyla süslendi

    Fransa'da 'Başörtüme Dokunma' protestosu

    WhatsApp'ın 'gizlilik sözleşmesi' süresi sona eriyor: Gelişmeleri Ataç Tansuğ değerlendirdi

    Altın son 3 ayın zirvesinde

    Fikret Bila: Böyle demokrasi olmaz

    '2. dozu olan daha hafif geçiriyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumda demokrasi şuuru nasıl gelişir?
    Ahmet BATTAL

    Lüzumsuz işler bakanlığı mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin
    Faruk ÇAKIR

    Köy odalarına kulak verin
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Allah da vatandaş da razı olmaz
    Ali HAKKOYMAZ

    Annemden: “Yalancılara bulaşma, boşa dolaşma!”
    Muhammet ÖRTLEK

    Türkiye-Mısır görüşmeleri: Bir dönemin sonu mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.