Bediüzzaman Beşlemesi

Bediüzzaman’ın hayatını anlatan 5 ciltlik bir eser. Bir roman. Yazarının ifadesi ile eserin içindeki olayların tamamı yaşanmış. İlk cildi 1991 yolunda yayınlanmış.

Değerli edebiyatçı yazar İslâm Yaşar bu gayeye gönül verenlerdendir. Yıllarca Nur beldelerini teker teker dolaşmış, çalışmalarını hazırlamıştır. Romanda geçen birçok hadiseyi yaşayanlardan doğrulatmıştır.

BEŞLEME yayınlandığından itibaren çok güzel ilgiye mazhar olmuştur. İslâm Yaşar romanın yazılışının üzerinden uzun geçtiği için, yeni bilgiler ışığında BEŞLEMEYİ gözden geçirmiş yeni ilâveler yapmıştır.

Daha önce okumuş olduğum beşlemenin son cildini Ramazanı fırsat bilerek bir kaç gecede okudum. 1950-1960 yılları arasında cereyan eden olaylarla alâkalı çok güzel bilgiler edindim.

Bunlar;

- Romandan ziyade bir nevi Risale-i Nurlar’ın şerhi gibi.

- Bugün için de alınacak çok dersler var.

- Risale-i Nur tefsiri ile romanı birlikte okuyup istifade etme imkânınız var.

- Bu gün yaşanan olayların gerçek çözümlerini sayfalar arasında bulmak mümkün.

Yaklaşık 500 sayfa olan VE CENNET ASA ROMANINI bir yazıda tanıtmak zor. Okuyunca bize katılacağınızdan hiç şüphem yok. Bu romandan, aşağıda kısa özet olarak yazdığımız hatıraya dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağ’da kaldığı yıllarda Nur Talebelerinden Mahmut Çalışkan şöyle bir rüya görür: Stalin, Üstadın evine girmek ister. Yanında bulunan talebeleri mani olmaya çalışırlar. Mani olamazlar. Stalin dış kapıdan içeri girer. Merdivenlere doğru yürür. O sırada Üstad elinde bir keserle merdivenden aşağı inmektedir. Stalinle Üstad merdivende karşılaşırlar. Stalin Üstadı iterek oturduğu yere çıkmak ister. O sıra yanında bulunan talebeleri Zübeyir, Ceylan bu olayı seyretmektedirler. Üstad Stalin’in kafasına vurarak, Stalini öldürdürür.

Bu rüyayı Mahmut Çalışkan Üstada anlattı. Üstad dizleri üzerine doğrularak “kardeşlerim Risale-i Nur komünizmin belini kırmıştır. Daha doğrultamaz.”

Bahsedilen rüyanın tarihlerini araştırınca, Stalin’in ölüm tarihi ile rüya tarihi birbirini tutmaktadır. Stalin 5 Ekim 1953 tarihinde ölmüştür. (Ve Cennet Asa Bir Bahar, Sayfa 160-165)

Mektup

Cezaevinde 8 ay kaldım. Oda arkadaşım size Külliyat talebinde bulunmuştu. Çok geçmeden memur bize kitaplarınız geldi deyince çok duygulanmıştım. Hayatında ilk defa adlî bir süreç yaşayan birisi olarak o günü unutamam. Emin olun herkes gönderdiğiniz Nurlar’ı hemen paylaşıp okumaya başladılar. Ben de Tarihçe-i Hayatı okudum ilk olarak. Ben tahliye oldum. Sizin yaptığınız hizmetinize ben de katkıda bulunmak isterim. Emin olun o kadar DUÂ alıyorsunuz ki anlatamam. Ramazanınızı tebrik eder, belki çok kısıtlı imkânlarla yaptığınız bu hizmetin devamını dilerim.

N. A. (gelen bir e posta mesajı)

KÜLLİYAT KAMPANYAMIZIN SON BEŞ GÜNÜ

Ramazan Kitap KAMPANYAMIZ devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz.

Büyük Boy Külliyat: 840 TL

Orta Boy Külliyat: 665 TL

Çanta Boy Külliyat+Beşleme: 450 TL

M. Yusufiye Seti+Beşleme: 373 TL

* İBAN HESAP NUMARALARI*

Türkiye Finans Hasan Muharrem Okur TR 28 0020 6000 1099 2013 2500 02

Kuveyt Türk Hasan Muharrem Okur TR 28 0020 5000 0001 4114 6000 01

NOT: Okumak isteyip imkânı olmayan kimselere BEŞLEME hediye edebiliriz.