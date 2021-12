Hizmetlerimiz gereği haftanın hemen hemen her günü insanlarla münasebetlerimiz oluyor. Esnafları ziyaret ediyoruz, yeni kimselerle tanışıyoruz. Pek çok meselelerde sohbetlerimiz oluyor. Görüyoruz ki bekleniyoruz.

Son günlerde halkımız mabeyninde bu sohbetlerin başını, ekonomik meseleler, pahalılık, zamlar, geçim derdi, kutuplaşma, sağlık v.s konuları çekiyor. Maalesef ellerinden bir şey gelmediğini düşünen insanlarda çokça ümitsizlik havası da hakim. Birçok insan geleceğinden endişeli. Halbuki bu kimselere yapılan ufacık bir teselli, yapılan güzel hizmetleri duyurmak, ne yapabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, onlarda umutların yeşermesine vesile olabiliyor.

Meselâ yayın evimizin baskısını yeniden tanzim etmiş olduğu ‘Musîbetlerin Dili’ ve bunun yanında ‘Hastalar Risalesi’ ve ayrıca Arapça’ya çevrilen “Uhuvvet Risalesi”ni Suriyeli vatandaşlara ulaştırmanın mevcut durumda oldukça mümkün ve kolay olduğunu biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Yapılan ve yapılabilecek hizmetleri anlattığımızda, kalpte rahat, huzur ve ayrıca rızıkta berekete vesileleri ifade ettiğimizde böyle zaman ve zeminlerde de güzellik tohumlarının ekilebileceğinin farkındalığı artıyor.

Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere bütün Peygamberlerin, müceddidlerin ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin hizmet ettiği ortamlar hepimizin malûmu. Bizler şu an o zamanlardan daha zor durumda değiliz. Özellikle imkânlar açısından bolluk içerisindeyiz. Ekonomik, psikolojik, sosyal, siyasî, her türlü problemin çözümünün Kur’ân’dan süzülen Risale-i Nurlar’da olduğunu ve bütün bu sorunların üstesinden de toplumumuza yine bu hakikatleri neşrederek gelebileceğimizi biliyoruz. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bekleniyoruz.

Baftaki mektubumuza geçiyoruz.

Yeni Asya Yayınevine

Yayın evinizden talep ettiğimiz eserler elimize ulaşalı epeyce zaman oldu. İçine koyduğunuz nota geç ulaştığımızdan mektup talebinizi yerine getirmekte geciktik. Öncelikle bu gecikmeden dolayı özür diliyoruz.

Talebimizi geciktirmeden yerine getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı çalışmalar.

Başka bir mektub

Muhterem ağabey; tarafıma yollamış olduğumuz Risaleleri aldım. Bunun için size bir teşekkür mektubu yazmak istedim. Rabb’im sizlerden ve bu hizmetlere katkıda bulunan kimselerden razı olsun, size çok duâ ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiniz, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah’a emanet olun.

(Son gelen mektuplardan)

