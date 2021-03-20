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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Halimiz

H. Muharrem OKUR
20 Mart 2021, Cumartesi
Ülkemizdeki sorunların önemli sebeblerinden birisinin iman Kur’ân hizmetlerinin aksatılması olduğunu düşünüyoruz.

Elbetteki başka sebebleri de vardır. Ancak bizim sorumlu olduğumuz kanadı kastediyorum. Öz eleştiri yaparak. Şahsım da dahil. Bu sebeple ki yaşadığımız felâketler bitmiyor. Adaletsizlikler, hukuksuzlukların nifak üzerine kurulan tuzaklarla ülkemiz, demokrasi dışı zeminlere itilmek isteniyor.

En son yaşanan hadiselerden Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey’e yapılan haksızlığı kınıyoruz. Yaşanan bu hak hukuk ihlâllerinin ülkemizde yaşanan belâ ve musîbetlerde çok büyük payı olduğuna tarih şahittir.

Bu noktada bizlere düşen; iman Kur’ân hakikatlarına bir an evvel bütün gücümüzle sarılıp muhtaçlara ulaştırmaktır. Bol bol iman hakikatlerini okuyup okutmaktır. Tebliğ vazifemizi yapıp vazife-i İlâhiyeye karışmamak.

Risale-i Nur Külliyatı’ndaki manevî ilâçlara olan ihtiyaç artarak devam ediyor. Toplumumuz hal dili ile imdat imdat diyerek adeta feryat ediyor. Bu feryatları anlar duymazsak bugünleri de aramamız tehlikesini hiçbir zaman gözden ırak tutmayalım.

Gayretlerimizle inşaallah çok güçlükleri aşabiliriz. Bu bizim feryadımızdır. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. 

DERGİ KAMPANYAMIZ BİTTİ

Gazetemizde ilân ve WATSHAPP bildirimleri ile duyurduğumuz DERGİ KAMPANYAMIZ sona erdi. Çok şükür, ülkemizin bozuk olan ekonomik durumuna rağmen hep birlikte güzel bir sonuç elde ettik. Cenabı-ı Hak, bize maddî manevî duâları ile destek olan herkesten razı olsun. Dar dairedeki Medrese-i Yusufiye Ekibimize (Geniş dairede bu hizmetlere en küçük katkısı olan herkes) güç verdiniz. Allah razı olsun. Ekibimizden yeni yeni hizmetler beklediğiniz mesajları aldık. İnşaallah bizlere karşı beslediğiniz iyi duygularınızı daha arttıracağız. Önümüzde planladığımız çok güzel Medrese-i Yusufiye ve Neşriyat hizmeti projelerimiz var. Bunları sizlere önümüzdeki günlerde duyuracağız inşallah.

MEKTUP

Değerli Medrese için Yusufiye Ekibi

Öncelikle sağlık, huzur ve gayretli çalışmalarınızın devamını dilerim. Size yazmış olduğum mektuba olumlu cevap yazdığınızdan dolayı teşekkür ederim. Cezaevinde günde 5-6 saatimi okuyarak geçiriyorum. Sabah uyanınca bedenim ve zihnim açık olduğu için Risale-i Nur ile başlayıp yerli ve yabancı kitapları çok okuduğumdan birçok yayınevlerine kitap talebinde bulundum. Ancak mektubuma hem de kitap göndererek cevap veren siz oldunuz. 

Önceki mektubumda kısa değinmiştim, sosyal kimliğime. Türkmen Alevisi olduğumdan, sizden özellikle Yeni Asya Yayınları’nın Ehlibeyt ve Alevilik, Risale-i Nur Külliyatı’ndan göndermenize çok ihtiyacım var. Şimdiye kadar bu konuya en doğru yaklaşan Bediüzzaman Said Nursî’yi buldum. 

Ehlibeyt ve Alevilik, Mesnevî-i Nuriye, İşarat’ül İcaz, Şuâlar, Kastamonu Lâhikası, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatını anlatan kitaplar, İmam-ı Ali ve diğer 12 İmam’ın hayatı ve eserleri ve benzeri yayınevi kitaplarınızdan varsa temin ettiklerinizi, okumayı ve araştırmayı çok seven kardeşinize gönderebilirseniz, mutlu ve mesut olurum. Allah sizleri her iki dünyada da Said’lerden eylesin.

A. İ., T Tipi K. C. İ. Kurumu

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