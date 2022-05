İşten atılanlara hediye külliyat

15 Temmuz fitne hareketi bahanesi ile KHK ile işinden atılan binlerce insan var. Bu insanların büyük çoğunluğu işinden olmuş. Bir kısmı ise ailecek işten atılmış, büyük mahrumiyetler yaşamışlar.

Mart ayında ismini bilmediğim bir kimse sosyal medyada, “Yeni Asya Neşyatan Hasan Muharrem Okur Külliyat hediye ediyor” diye telefon numaramı yazmış. Birden yağmur gibi ‘Külliyat istiyorum’ telefoları geldi. Kısa sürede gelen bu istekleri karşılamamız mümkün değildi. Bu sebebten istekleri karşılayamayacağımızı belirten mesaj gönderdik.

Mart ayında Külliyat isteyen kimselere verememek beni çok üzdü. Çünkü 40 yıllık neşriyat hayatımda, kim olur sa olsun herkese Külliyatı verdik. Ramazanda yaptığımız Külliyat kampanyasında maddi imkanımız biraz artı.

Mayıs ayının ikinci haftasında bize telefon eden kimseleri tekrar aradım. Daha önce veremediğimiz külliyatları hediye edebileceğimizi söyledim. Çok sevindiler. Bu haberden sonra yine yağmur gibi telefonlar gelmeye devam etti. İstekler çok fazla olunca, biraz tam KÜLLİYAT geri kalan kimselerede 6 temel eseri gönderebiliyoruz. Keşke her isteyene Külliyat hediye edebilsek.

Bir çok kimsenin evinde birden fazla Külliyat var. Maddi destek olamayan kimseler fazla Külliyatları bize bağışlayabilirler. Unutmıyalım ki şunun bilinmesini isteriz ki kitapları ihtiyaç sahipleri olan kimselere veriyoruz.

WATSHAPP’IMA GELEN BİR BİLDİRİM

Selamun aleyküm. Ben KHK ile meslekten çıkarılan emniyet mensubuyum. Cezaevinde 44 ay yattım. Cezam bitti çok şükür. Cezaevinde sizin sayenizde Risale okumaya başladım. Orda kalan arkadaşlar size mektup yazıyordu. Gelen her kitabın içinden de sizin isim ve numaranız çıkıyordu. Onlara gönderdiğiniz kitaplardan ben de çok istifade ettim. Ve inanın sizlere çok dua ediyorduk, mazlum olan bir insanın duasını almak bence çok önemli. Yolum düşerse sizi ziyaret etmek için numaranızı almıştım. Bir kac defa mesaj atayım dedim fırsatım olmadı. Allah sizlerden razı olsun. Benimki sadece size her daim dua etmemdir. Şu an elinizde risale varsa 1 tane 2 tane hiç fark etmez. Ben de okumaya devam etmek isterim. Allaha emanet olun.

Bizimle irtibat için 0532 471 5352

Not: KHK’lı yaklaşık 100 kişiye Külliyat ve temel kitapları göndereceğiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.