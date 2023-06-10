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10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kim ne isterse sorsun

H. Muharrem OKUR
10 Haziran 2023, Cumartesi
“Said Nursî kırk sene evvel İstanbul’da iken, Kim ne isterse sorsun’ diye, hârikulâde bir ilânat yapmıştır.” (Sözler, Konferans)

Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde ilanatın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Yaşadığı zamana göre ilanat vasıtalarını en iyi kullanan kişilerin başında ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi gelir. Hayatının her üç döneminde de ilanat araçlarını en güzel şekilde kullanmıştır.

Bu vasıtaları şöyle sıralayabiliriz:

-Şekerci hanına yazdığı, ”Her soruya cevap verilir, soru sorulmaz” çağrısı.

-İkinci meşrutiyet dönemindeki gazetelerde makaleler yazması. (Bu gazetelerin bir kısmına muhalif olmasına rağmen.)

-İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte’yi yazıp bütün İstanbul’da dağıttırması.

-TBMM’de beyanname dağıttırması.

-İfsat komitelerinin iman esaslarına hücumlarına karşı, Tabiat ve Haşir Risalelerini yazıp süratle yayması.

-Kendisinin ve talebelerinin mahkeme savunmalarının ve mahkemelere gidiş ve gelişlerindeki farklı hallerinin, Isparta’da, Kastamonu’da ata binerek şehri dolaşmasının

Risale-i Nurlara yapılan hücümlara karşı ilanat olduğunu beyan etmesi.

-Kendisini ziyarete gelen kimselerle ilgilenmesi.

-Dünyanın birçok devletine kitaplar göndermesi.

-1950 yılından itibaren Risale-i Nurların gazetelerde yayınlanmasını teşvik etmesi ve yazılarının yayınlanması.

-1958 yılında Risale-i Nur Külliyatının Türkçe basılması üzerine radyolara verilen ilanlar.

-Risale-i Nurların basıldığını duyuran ve Ankara’da dağıtılan on binlerce el ilanı.

-Zübeyir Gündüzalp’in verdiği konferanslar.

-Risale-i Nur mahkemelerine verilen önem. 

Üstadın vefatından sonra ilanat araçları arttı. Kısaca bunlardan birkaç tanesi ise

-Bediüzzaman, İttihad, Yeni Asya vb. gazetelerin yayınlanması.

-Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi ile alakalı yayınlanan birçok kitap, dergi vs. yayınlar.

-Video kasetleri, filmler.

- Türkiye geneli bütün gazetelerde yayınlanan ilanlar.

-Birçok maliyetlere mal olan ve getirileri de bulunan Kitap Fuarları.

-Sosyal medya kanallarında yapılan yayın çeşitleri, vs...

Kısaca ilanat hizmeti görebilecek hacmi küçük, hizmeti ise büyük, ”Kim ne isterse sorsun” broşüründen bir iki cümle ile bahsetmek istiyorum.  “Kim ne isterse sorsun” broşürünü Medrede-i Yusufiye ekibimizden Abdulbasir Şeker kardeşimiz hazırladı. Birçok kişinin görüşünü aldı. Risale-i Nurlar’ı tarayarak veciz cümleleri aldı ve ortaya inşaallah çok güzel hizmetleri vesile olacak bir el broşürü çıkarıldı.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

6 yıl ceza evinde kaldım. Gönderdiğiniz Risalelerden çok istifade ettim. Eserleri iki kez okudum. Ben çıktıktan takriben altı ay sonra eşim cezaevine girdi. Benden okumak için risale istedi. Maalesef ekonomik durumum bu eserleri almaya müsait değil. 3 oğlum var onların her ihtiyacı ile ilgilenmem gerekiyor. En azından uygun fiyatla alabilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim.

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