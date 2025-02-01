Ramazan’da kardeşlik

H. Muharrem Okur / Arda Bilik

Mü’minler ancak kardeştir, siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.1 Kötülüğe iyiliğin en güzeli ile karşılık ver. Bir de bakarsın aranızda düşmanlık bulunan kimsede candan bir dost oluvermiştir.2

Uzun yıllardır Ramazan ayı gelirken Ramazan’a daha iyi hazırlanmak için birlikte hizmet ettiğimiz kardeşlerle görüşmeler yaparız. Hemen her yıl Ramazan Risalesi gündemi belirlerdi. Bu yılki istişareden Uhuvvet (kardeşlik) Risalesi önceliğimiz oldu. Çünkü bize göre yeteri kadar Ramazan Risalesi’ni, cezaevlerine, deprem bölgesine, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bizden isteyen kimselere, dağıtımda hassasiyet gösterileceği sözünü alıp gönderdik. Nimeti güzel göstermek için diyoruz ki geçen yıl on bin adetten fazla Ramazan Risalesi’ni ihtiyaçlılara Allah’ın izniyle ulaştırmaya çalıştık.

Bu yıl niye Uhuvvet Risalesini seçtik. Hepimiz biliyoruz ki bu asrın hastalıklarına en iyi ilâcı, Kur’ân eczanesinden Üstad’ımız yazmıştır. Gerek ülkemizde, gerek İslâm âleminde, gerekse dünyanın çeşitli yerleri top yekün düşününce içimiz parçalanıyor, ağlıyoruz. Tek olarak kendi memleketimizi düşününce aynı manzara. Güney Doğu bölgemiz ayrı manzara. BOP projesi gerçeği ve değişik fitneler...

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin Müslümanların kardeşliği ile ilgili Kur’ân eczanesinden çıkardığı birçok ilâç bulunmaktadır. Daha geniş bilgi isteyen okuyucularımız Risale-i Nur Külliyatı’na müracaat edebilirler.

Kardeşliğin zirvesi olarak gördüğümüz iki paragraflık bölümü aynen naklediyoruz. Üstad’ımız mektubun başında şöyle diyor:

“Kardeşlerimizden İslâmköylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti [kardeşlik hissini] çok kıymettar gördüğüm için, size beyan ediyorum:

“O zat yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. ‘O daha çok hizmet eder’ dedim. Baktım ki, Hafız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile, onun tefevvukuyla [üstün olmasıyla] iftihar etti, telezzüz eyledi [lezzet aldı]. Hem Üstadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşallah, bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah, yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor [geçiyor].”

Bu güzel hizmeti birlikte yapmaya davet ediyoruz.

Dipnotlar:

1- Hucurat Suresi: 10; 2- Fussilet Suresi: 34.

3- Barla Lâhikası s. 157-158.