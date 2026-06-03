"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İnsan en çok nerede huzur bulur?

İzzet GİRASUN
03 Haziran 2026, Çarşamba
İnsan bazen her şeye sahip olur… Ama içinde tarif edemediği bir sıkıntı taşır. Kalabalığın içinde yalnız hisseder kendini. Güler ama içten değildir. Konuşur ama ruhu sessizdir.

Çünkü huzur, sadece şartların güzelleşmesi değildir. Huzur, insanın iç dünyasının sakinleşmesidir.

Bugün birçok insanın evi var ama yuvası yok. İşi var ama sevinci yok. Çevresi var ama dayanacağı bir omzu yok.

Bu yüzden modern insan, en çok da kendi içinde yoruluyor. Oysa insan ruhu, sadece dünya ile tatmin olacak şekilde yaratılmadı. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah şöyle buyurur: “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur.” (Ra’d Sûresi: 28)

Bu ayet, insanın iç dünyasına dair en büyük hakikatlerden biridir. Çünkü kalp; para ile, makam ile, alkış ile değil… Ancak maneviyatla sakinleşir. Ama insan bazen huzuru sadece kendi içinde değil, başkasının yükünü hafifletirken de bulur.

Bir yetimin başını okşarken… Bir dertlinin derdini dinlerken… Bir ihtiyaç sahibinin kapısını çalarken…

Bazen bir gönle dokunmak, insanın kendi yarasını da hafifletir. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurur: “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

Çünkü insan sadece alarak değil, vererek de huzur bulur. Bugün birçok kalp, yalnızca yorgun olduğu için değil; kimseye temas etmediği için de daralıyor.

Oysa bazen bir sofraya misafir olmak… Bazen bir çayın yanında samimî bir hâl hatır sormak…

Bazen sessizce bir insanın yüküne omuz vermek… İnsanın ruhunu ferahlatır.

Risale-i Nur Külliyatındaki izahlardan anladığımız kadarıyla, bir mü'minin kalbini sevindirmek ve ona sürur vermek mühim bir hayır ve salih amel olarak değerlendirilir. Çünkü insan, sadece kendi mutluluğunu düşünürse daralır.

Ama başkasının duasına vesile olduğunda genişler.

Bugün çoğu insanın kalbi bu yüzden yorgun: Çünkü her şeyi tek başına yaşamaya çalışıyor.

Hâlbuki insan, paylaşınca hafifler. Bazen bir secde hafifletir insanı…

Bazen samimî bir dua… Bazen de kapısını çaldığın bir garibin tebessümü…

Çünkü huzur, dışarıda bulunan bir şey değil; kalpte hissedilen bir rahmettir.

Ve unutulmamalıdır ki; insan, bazen kendi huzurunu bir başkasının sıkıntısını giderirken bulur.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluk demokrasiye güveni sarsıyor

    CHP’de delegeler kurultay istedi

    CHP’nin başına gelen, her partinin başına gelebilir

    “Allah Allah” nidaları meydanlarda yükselecek

    Bu yazın gözde rotaları

    ChatGPT’ye dava açıldı

    Açlık sınırı 35 bin TL

    İtalya: İsrail'i durdurması gereken ABD'dir

    Yargıtay kararını bir an önce vermeli

    Aileler desteklenmeli

    Fırat taştı, 3 çocuk öldü

    Bosna Hersek’teki acı tazelendi

    Yolsuzlukta vahim tablo

    Maldivler de 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak

    Tanzanya'da Osmanlı mimarisi: Faraj Camisinin açılışı yapıldı

    Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait! - İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok!

    Devlet siyaseti yeniden mi çerçeveliyor?

    Muhalefeti susturmak çok pahalı bir kampanya

    Tom Barrack’a ek görev

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ChatGPT’ye dava açıldı
    Genel

    Bu yazın gözde rotaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Açlık sınırı 35 bin TL
    Genel

    CHP’de delegeler kurultay istedi
    Genel

    Fidanlık-Karikatür
    Genel

    Yolsuzluk demokrasiye güveni sarsıyor
    Genel

    “Allah Allah” nidaları meydanlarda yükselecek
    Genel

    CHP’nin başına gelen, her partinin başına gelebilir
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.