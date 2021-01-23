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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Anlaması zor haller

Hasan ŞEN
23 Ocak 2021, Cumartesi
Tarihte birçok hadiseler var ki insan anlamakta güçlük çekiyor.

İşte bunlardan birisi de ucu Kanunî Sultan Süleyman devrine kadar giden ilginç bir hadisedir.

Fransa’da dans yeni çıkmıştır ve birçok kimse onun cazibesine kapılır. İşin ilginç yanı resmî zevat da bu rezaleti sanki iyi birşeymiş gibi benimserler. Bu rezalet hızla devam ederken Osmanlı hariciye nazırı (dışişleri bakanı) Fransa’ya gider. Bir yemek sonrası gösteri yani dans başlar ve bir müddet devam eder. 

Bir müddet sonra hariciye nazırına sorarlar: “Efendim nasıl buldunuz?”

Cevap çok enterasan olduğu gibi, her zaman edebiyatta kullanılan komik bir cümle olarak kalmıştır.

Ve bu olayı Kanunî Sultan Süleyman’a bir mektupla bildirir. Kanunî durumu öğrenince Fransa kralına ültimatom gibi bir mektup yazar: “Ben ki kırk iki krallığın Sultanı Kanunî Sultan Süleyman Han, sen ki Fransa vilayetinin valisi (küçük görüyor) duydum ki

ülkenizde dans namı altında bir rezalet icra edilmektedir. Hükmüm şudur ki en kısa zamanda bu anlaşılmaz şeyi terk edesiz. Yoksa ordularımla gelir, çizmelerimi sana boyatırım. Bu böylece biline.” 

Ve çok çok uzun bir müddet Avrupa’da dans Osmanlı korkusundan icra edilemez. Fakat ne yazıkki Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin felâket ve helâket asrı olarak ifade ettiği asrımıza geliyoruz. Çok değişik ve hakikaten hiç aklımıza gelmeyen, bütün değer ölçülerinin değiştiğini veya değiştirildiğini görüyoruz. Ve 1932 yılında Belçika’daki dünya güzellik yarışmasına Türkiye’yi temsilen birisi katılır, fakat hiç değerlendirmeye alınmadan dünya güzeli olarak ilân edilir. Bu nasıl olur? Yani hiç değerlendirmeye alınmadan nasıl dünya güzeli seçilir diye hayret ederken bu sualimize jüri başkanı şu ibretli konuşmasıyla cevap verir: “Bir zamanlar Fransa’da oynanan dansa müdahale eden Kanunî Sultan Süleyman’ın (yukarıda bahsetmiştik) torunu mayo ile aramızda” diyerek bu utandırıcı olayı iftiharla gündeme getirir. 

Bu alaylı ifade ile de memleketimizin geldiği çirkin durumu akıl sahiplerine anlatmaktadır.

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