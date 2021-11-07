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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Hz. Nuh’un gemisi

Hasan ŞEN
07 Kasım 2021, Pazar
Evet Hazreti Nuh’un gemisine binenler denizin dalgaları ne kadar şiddetli de olsa en güzel sığınağı buldukları için emniyet içinde seyahat ederler.

Aynen onun gibi içinde bulunduğumuz bu felâket ve helâket asrında hissiyatımızı ve düşüncelerimizi en güzel şekilde dile getiren ve elli kusur senede bütün baskılara dayanan YENİ ASYA gibi bir gazetemizin bulunması hal ve istikbalimize bir müjde olduğu gibi bu kahraman kardeşlerimizi desteklememiz için de bir mükellefiyet yüklemektedir.

Evet YENİ ASYA Hz. Nuh’un gemisi gibidir o gemiye binenler bulunduğumuz asrın fitne ve fesadlarından ve her türlü oyun gibi görünen gizli entrikalarından Allah’ın izni ve yardımıyla inşallah selâmette kalırlar yani dalgalar ne kadar şiddetli olursa olsun gemide olanlar kurtuluşa ermektedirler.

’Hz. Üstadımızın dediği gibi En Kudsî bir Mücahade-i Maneviyeyi tazammun eden ve sırr-ı veraset-i Nübüvvetle velâyet-i kübranın feyzine mazhar ve Sahabenin sırr-ı meşrebine medar olan Risale-i Nur ile hizmet-i kudsiye-i Kur’âniyemize kanaat etmemek’’

Ne kadar büyük bir kayıp olduğunu ve bugün Risale-i Nur’a en güzel bir şekilde ayinedarlık yapan YENİ ASYA Gazetesi’ne ne kadar ehemmiyet vermemiz gerektiği içinde bulunduğumuz hizmet için de ne kadar mühim olduğu anlaşılır. 

Yine Hz. Üstadın her bir Müslüman her bir Mü’min İ’lâ-i Kelimetullah ile muvazzaftır. Ve bu zamanda İ’lânın en büyük sebebi maddeten terakki olduğundan ve terakkinin en büyük düşmanı cehalet ve zaruret ve ihtilâfa karşı Seyfi Marifet ve Say-i İnsanî ve İttihad ile Din namına Cihad edeceğiz. 

Amma A’da-yı harici medeni olduklarından fikren galebe çalmak lâzımdır. Onu da gazete ve dergilerimizle Risale-i Nur eserlerini göstererek biz yapacağız.

Rehberimiz olunca Hazret-i Kur’ân

Dâvâmız Tevhid, Ahiret, Nübüvvet, İman 

Coşunca çok dağlar aşar bu kervan

Gel sende katıl bu şanlı kervana 

Budur en büyük hizmet dâvâna

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  • H.ibrahim Karahan

    7.11.2021 11:37:00

    Allah razı olsun çok Harika

Risale-i Nur Külliyatı

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