Risale-i Nur hizmetinde güzel bir kampanya

Yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı kampanyasını görünce lûgat olmadan Risale-i Nur’u okumak birçok kimse için daha zevkli olacağını düşündüm ve Zübeyir Ağabeyin aşağıdaki sözleri aklıma geldi.

Gönül bu kampanyanın biraz daha uzamasını arzu ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Zübeyir Ağabey Risale-i Nur okuyan kardeşlere en çok şu tavsiyelerde bulunurdu:

“Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını üç sefer okumadan lügâta bakmağa lüzum yok. Sen lügat öğrenmiyorsun ki, Risale-i Nur okuyorsun. Evvelâ Risale-i Nur’un üslûbuna aşina ol. Sonradan lûgata bakarsın. Evvelâ benimseyeceksin. Risale-i Nur’u ve Üstadı ne kadar benimser ve sadâkat mesleğinde ne kadar mesafe alırsan bu eserlerden o kadar istifade edersin.”

Zübeyir Ağabey Risale-i Nur’u defalarca okur ve tavsiye ederdi. Bazı zaman sanki ezberleyecek kadar okurdu.

Onun için eserlerin birçok yeri ezberindeydi.

Ahmet Feyzi Ağabey de tekrar tekrar okunmasını tavsiye ederken, “Okunan dersi siz eve veya gideceğiniz yerde tekrar okuyun dönüp tekrar okuyun ta ki içinize yerleşsin. Böyle yaparsanız o bahsi unutmazsınız” derdi.

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