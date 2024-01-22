"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Bugün Pazartesi vatan hainliği günü

Havva KÜÇÜK KONUR
22 Ocak 2024, Pazartesi
Son yıllarda değersizleştirdiğimiz, basitleştirdiğimiz ne çok kavram girdi hayatımıza değil mi?

Bunlardan birisi de -bana kalırsa açık ara birincisi- vatan hainliği.. Her yerde ne çok duyar olduk. Otobüste, metroda, durakta, markette, hastanede, okulda, pazarda, üniversitede... Otobüs geç mi kaldı, şoför vatan haini.. Markette öndeki müşteri sıra mı beklemedi, vatan haini.. Doktor hastasına burun mu kıvırdı, vatan haini.. Hele cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhine en ufak bir eleştiriye bile hemen vatan hainliği yaftası yapıştıranlar var ki, hiç saymıyorum bile. Hatta Üsküdar otobüsü geç kaldı desen, ‘sen hükümetimize bir şey mi ima ediyorsun’ seviyesine kadar indik. 

Yazımıza mevzu konu, kızımın okulundaki bir olay üzerine gelişti. Pazartesi günü bayrak merasimine geç kalanları müdür vatan haini ilan etmiş. Bunu da bangır bangır mikrofondan ilan ediyormuş. “Bayrak merasimine gelmeyenler, geç gelenler vatan hainidiir” diye.. Biz de yarım saatlik yol yürümeyle okula anca ulaşabilen bir mesafedeyiz yani. Eskaza birkaç dakika geç kalsak, okul kartı, girişte çocuğunuz geç kaldı diye basıyor.

Neyse uzatmayayım. İlk bu ‘vatan hainliği’ temasıyla karşılaştığı gün, kızım eve büyük bir sinirle geldi. Ne oldu kızım neden sinirlendin dediğimde, ben vatan haini olmak istemiyorum dedi. Allah Allah, o da nerden çıktı derken mesele aydınlığa kavuştu. Beni de derin bir düşünce aldı. 

İnsana dair en ufak bir toleransa sahip olmayan bir okul sistemi, aslında tam olarak ne istemektedir? Mutlak itaat... Saniyelik sekmelerden rahatsız olan, katı kurallı, askeri disiplinle genç yetiştirecek olan bir müdür, niyeyse bende iyi niyet çağrıştırmadı. Hele ki üstüne vatan hainliği yaftasını böyle rahatça, pervasızca, acımasızca, hoyratça şaak diye yapıştırabildikten sonra... Müdür temsil misal tabiki orada. O gitse başkası gelecek ve aynı geleneği devam ettirecek belki. Asıl sorun, onlara kendini kral gibi hissettiren ve ‘ben bu okulun sahibiyim istediğimi yaparım’ dedirten anlayış.. Peki çocuk neyi öğrenecek? Nerede otorite var, ona itaat etmeliyim, ses çıkarmamalıyım’ı öğrenecek. Dahası, kafasına göre olmayan her insanı vatan haini ilan etmeyi... 

Eskiden vatan haini denilince vatanını satan, aleyhinde başka düşman ülkelere casusluk yapan, bilgi satan, bu ülkeye her şeyiyle düşman olmuş, kin bağlamış, gözünü kan bürümüş bir cani figürü canlanırdı gözümde. Ama şimdi önümüze gelen her iki kişiden biri muhakkak vatan haini çıkıyor piyasa kriterlerine bakınca. Öyle ya.. 

Şimdilerde dalgasını geçiyoruz tabii. Pazar akşamından yatarken kızıma diyorum. Yarın pazartesi vatan hainliği günü. Erken yat ki geç kalmayalım..! 

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    ABD, Filistin’i tanısın

    Çocuklar ucuz işgücü oldu

    Geç saatte yemek kalbe zararlı

    Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

    Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

    Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Bir tas yemeğe muhtaçlar - "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz"

    Kaynama noktasında - Batı Şeria da feci bir acı ve ızdırap döngüsü içerisinde

    Meksika ve Şili de İsrail’i şikayet etti

    Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli

    Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

    Akraba kayırmacılığı bir tür yolsuzluktur

    Çiğ süt üreticide 13.5, markette 36 lira

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    M. Said ZEKİ

    Pierre Loti’de bir kahve içimi...
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Enes Uyar

    Urfa ve Bediüzzaman Said Nursi
    Mehmet KARA

    Köprü üstünde protesto

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.