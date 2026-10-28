"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Dünya bir gün bize “Haydi, dışarı!” diyecek

Risale-i Nur'dan
28 Ekim 2026, Çarşamba
ALTINCI DEVA (HÂŞİYE)

Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıztırap çeken kardeşim!

Bu dünya eğer daimî olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgârları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize “Haydi, dışarı” diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı koymadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.

Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki: “Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkib edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla. Mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.” Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor.

Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa, hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor; o zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama, bilâkis hastalıktaki manevî ibadet ve uhrevî sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış.

YEDİNCİ DEVA

Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta!

Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki: “İnneme’l-eşyâü tü’rafü biezdâdiha.” Yani, “Her şey zıddıyla bilinir.” Meselâ karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir.

Madem Fâtır-ı Hakîm insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kâinatta çeşit çeşit, hadsiz enva-ı nimeti tadacak, tanıyacak derecede, gayet çok cihazatla insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi, hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum: “Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet-i İlâhiyeyi hissedip şükreder miydin?” Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin; şuursuz, o sıhhati, gafletle belki sefahete sarf ederdin.

HÂŞİYE: Fıtrî bir surette bu Lem’a tahattur ettiğinden, altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtrîliğine ilişmemek için öylece bıraktık; belki bir sır vardır diye değiştirmedik.

Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a, s. 330

LÛGATÇE:

afiyet: sağlık, sıhhat.

enva-ı nimet: nimet çeşitleri, türleri.

Fâtır-ı Hakîm: her şeyi bir maksada uygun ve hikmetle benzersiz bir şekilde yaratan Allah (cc).

firak: ayrılık, ayrılma.

ihsas etmek: hissettirmek, sezdirmek.

illet: hastalık.

Mâlik: her şeyin sahibi olan Allah.

maraz: hastalık, dert, belâ, dayanılması güç durum.

müttefikan: müttefik olarak; hep beraber, aynı görüşte olarak.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlenceler; bunlara düşkünlük, sefihlik.

uhrevî: ahiretle ilgili.

zeval: sona erme, son bulma.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

    Mutfakta yangın sürüyor

    Sözlerimizin arkasındayız

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

    İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

    Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

    Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

    İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi uzun sürmedi

    SPK, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esasları belirledi!

    Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda

    İsrail sandık başında: 7 Ekim sonrası ilk seçimde Netanyahu ve Eisenkot yarışıyor

    TÜİK: Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sözlerimizin arkasındayız
    Genel

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor
    Genel

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
    Genel

    Geleceğimiz göçüyor
    Genel

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda
    Genel

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi
    Genel

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım
    Genel

    Mutfakta yangın sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.