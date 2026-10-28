"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

“Şiî-Sünnî karşıtlığı” felâketi - “Mekke ittifakı” mı “Sünnî NATO” mu?-2

Cevher İLHAN
28 Ekim 2026, Çarşamba
“Mekke anlaşması”, Türkiye’yi “cephe ve savaş ülkesi” durumuna teşne kırılganlıkla kalmıyor; -5. maddedeki- “terörizmin tüm çeşit ve tezahürleriyle mücadelede operasyonel işbirliği”yle de istismara açık hale getiriliyor.

Çarpıklık, Yemen halkının kahir ekseriyetinin desteklediği başkent San’a’daki aktif “Yemen hükûmeti”ne karşı, ülkeden kaçıp Riyad’a sığınan ve Birleşmiş Milletler’de hâlen “Yemen hükûmeti” olarak tanınan “işbirlikçi yönetimi”ne ABD/İsrail’in arka çıkmasıyla açığa çıkıyor. 

Bu girdap, küresel işgalcilerin “tefrika plânları”yla Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’nin Filistinlilerin intifadasına / İsrail işgaline direnişine “terörizm” yaftası yapıştırma yanlışına sürüklüyor.

“İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ” VE “TERÖRİST TANIMI”

Soruyoruz; ABD - İngiltere’nin başını çektiği emperyal ecnebilerin kulvarındaki Suudi Krallığı’nın, Yemen’le 100 yıllık rekabet çıkmazında İsrail’e 2 bin 250 km’den füzeler yağdırıp yıldıran Husiler’e “terörist” karalamasına Ankara’dakilerde mi katılacak? 

Ya da ABD ve İsrail’in baskısıyla yarın Suudiler, Gazze’deki Hamas hükûmetini hatta Batı Şeria’daki Filistin Kurtuluş Teşkilâtı’nı “terör örgütleri listesi”ne eklerse Ankara’dakiler de mi ekleyecek?

Veya Suudi “rey-i vahid-i itibdadı” / “tek adam rejimi”, hâlen katliamlarla soykırımı sürdüren Siyonist istilâya karşı Filistin’in bağımsızlık savaşını veren ve Lübnan’da sistemin meşru parçası olan Hizbullah’ı “terör örgütü” sayarsa Saray iktidarı da mı sayacak?

Sonra Prof. Dr. Hasan Ünal’ın dikkat çektiği gibi -9. maddedeki- “üç ülkenin istihbarat işbirliğinin derinleştirilmesi eşgüdümüyle verilerin korunması, bilgi güvenliği ve gizliliği”; -13. maddedeki- “gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin ‘taraflar’ dışındaki devlet, şirket ve kişilerle paylaşılmaması” nasıl sağlanacak? (CGTN YouTube, 20.10.26)

Gerçekten, Suudilerle paylaşılan “gizli istihbarat”ın anında güdümündeki Amerikan ve İsrail istihbaratına iletilmeyeceğinin garantisi nedir? Soykırımın baş destekçisi Trump’u “Nobel’e aday gösteren” mevcut Pakistan hükûmetinin eline geçen istihbaratın saliseler içinde CIA ve Mossad’a verilemeyeceğinin; Türkiye’nin “stratejik savunma bilgilerinin Yunanistan’a ve diğer ülkelere aktarılmayacağının teminatı nedir?

Bir diğer çarpıklık, “süresiz yürürlükte kalacağı” kaydedilen “anlaşma”nın imzacı ülkelerin aleyhinde olduğu ortaya çıkmasına rağmen “üzerinden on yıl geçmesiyle ancak çekilebilecekleri” şartının koşulması. “Anlaşma’dan çekilmenin yasaklanması.”

İSRAİL HESÂBINA “TEFRİKA PLÂNI!”

Sonuçta, Evanjelik Siyonistler’in İsrail hesâbına kurguladıkları, Trump’la Netanyahu’nun canhıraş alkışladığı “tefrika plânı”yla “Sünnî NATO” haline getirilen “Mekke anlaşması”, tam tersine bir “ABD/İsrail projesi”ne dönüştürülüyor. Müslümanların ihtilaflarının körüklemekle işgal, zulüm ve sömürü siyasetlerinde kullanılma riski taşıyor.

Emperyal ecnebilerin “vaadedilmiş topraklar” uydurmasıyla bölgeye musallat ettikleri İsrail hegemonyasına payanda olunuyor.

Bediüzzaman’ın İngiliz işgalcilere karşı yazıp dağıttığı “Hutuvat-ı Sitte” eserinin başında beyan ettiği, “beşerde (insanlıkta) insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar (gaddar ruh), fitnekârane siyasetiyle cihânın her tarafına kundak sokan el-hannas (vesvese veren şeytan)” olan “zamanın insî şeytanları”, çeşitli desise, hîle ve aldatmalarla İslâm âlemini ifsad için fiilî propaganda”ya âlet olunuyor. (Sünûhat, 97-98)

Ve bölgedeki Müslüman ülkeleri mezhebî - etnik ayırımlarla birbirine düşürmekle Sevr’den BOP’a “tefrika fitnesi”ni İslâm dünyasına sokmakla ABD/İsrail’in İran’la savaşın yanısıra bölgede Müslümanlar arasında “Sünnî - Şiî karşıtlığı” ekseninde “ikinci cephe”yi açıyor.

“Ecnebilerin parmak karıştırması”yle mezhebî iftirakı tetikleyen tahriklerle İslâm dünyasında kanlı mezhep savaşı felâketi senaryolarına zemin hazırlanması” tuzağına düşürüyor. 

Aman dikkat!..

Okunma Sayısı: 874
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    28.10.2026 09:51:49

    Tebrikler, dualar...

  • HÇeşitcioğlu

    28.10.2026 02:17:53

    Toplantıya ev sahipliği yapan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Rezai, "Aramızda çok iyi bir toplantı geçti, son derece olumlu bir hava hissettim" dedi. Bölgesel güvenliğin dış müdahaleler olmadan sağlanması gerektiğini söyleyen İranlı yetkili, "Üzerinde uzlaştığımız sonuç, bölge güvenliğinin içerden gelmesi. Her türlü yabancı müdahaleyi engellemeliyiz" ifadelerini kullandı. Rezai, "Bu işbirlikleri çok daha önce başlamalıydı. Umuyorum bu ziyaret bir dönüm noktası olur" diye konuştu.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

EBSAM Araştırması: Her 10 öğrenciden 6'sı akran zorbalığına şahit oldu!

İsrail seçimlerinde gözler "Çift zarflı" oylarda

Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu kaybetti, Filistinli partiler kilit konumda!

Okul beslenme maliyeti bir ayda 2 bin 147 liraya yükseldİ

Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

Geleceğimiz göçüyor

Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

Mutfakta yangın sürüyor

Sözlerimizin arkasındayız

“Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi uzun sürmedi

En Çok Okunanlar

Genel

AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Sözlerimizin arkasındayız
Genel

Geleceğimiz göçüyor
Genel

İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
Genel

“Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”
Genel

Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda
Genel

Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi
Genel

Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.