"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kalabalıklar içine ıssız bir çöl

Ömer Faruk Yıldız
28 Ekim 2026, Çarşamba
Arayış ve huzur-2

Şu kâinatta, her yeni güne “sonsuz ihtiyaç ve sıfır sermaye” ile uyanan insan; asıl Sahibini bulana dek boşlukta savrulur, sahte alkışlarla avunur, fânî rütbelerle yorulur. Oysa bu derin sızının devası O’nu bulmaktır; O’nu bulunca her korkudan kurtulmaktır.

Bu devayı, zindan karanlığında nura kavuşan bir mahkûmun gözyaşlarında gördüm. Soğuk taşlar üzerinde secdede ağlayan bu adama koğuş arkadaşları “Aklını mı yitirdin?” diye sorarlar. Titreyen dudaklarından dökülen cevap, içimizdeki gizli yaranın feryadıdır: “Yıllardır öksüz kalan bir çocuğun annesini bulduğunda ona nasıl sarılacağını bilemezsiniz. Ben de yıllardır Rabbimi arıyordum, kimsesizdim, nihayet O’nu buldum...”

Rabbini bulan, asıl huzuru bulandır! Sıradan bir fâninin kapısında bile aylarca beklediğimiz dünyada; saltanatında ortağı olmadığından kapısında hiçbir yasakçının bulunmadığı, “manisiz, müdahalesiz, hâilsiz, mümanaatsız” doğrudan huzuruna girilebilen Ezel Sultanı’na sığınır1. Okyanusun dibindeki küçücük bir deniz böceğinin sesini aracısız duyan, Kur’ân’ın ifadesiyle “gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilen”2 bir Rabbin huzurundadır. Öyleyse padişahın gemisine binip de ağır çantasını sırtında taşıyan o gafil yolcu gibi hayatın yükünü omuzlarımızda taşımayalım, yıpranmayalım. Çünkü “yuhyî” sırrı fısıldar: “Sen, o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak” 3.

Madem şefkatli bir Sahibimiz var, neden fani ayrılıklarla kalbimizi dağlıyor, yok yere ağlıyoruz?“Ve hüve hayyun lâ yemût” (O, hiç ölmeyecek bir Hayy-ı Ezeli’dir) müjdesi yaralarımıza merhem sürüyor: Firak acılarını dindirecek ebedi bir Mahbub-u Bâkî’niz var. Sevdiğiniz dünyevî güzellikler O’nun cemalinin zayıf birer gölgesidir. Fânîler birer âyinedir; “Âyinelerin değişmesi şaşaa-i cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir”. Fani yansımalara takılıp kalma, Kaynağa bağlan; zira “Madem O var, her şey var”.4

İnsanın iki doğumu vardır. Anne karnından dünyaya gelirken elimiz gözümüz sorulmadan verildi; fakat dünya bizim için ikinci bir anne karnıdır ve buradan ebediyete doğacağız. Bu doğumda namaz gözümüz, istikamet sözümüz, kulluk ise elimiz ve yüzümüzdür. Ahirete kör doğmamak için heybemizi iyilikle doldurmalıyız. Çünkü ölüm bir yok oluş değil; “Bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır”5. Çürümüş tohumları baharda dirilten Kadîr-i Zülcelâl; amellerimizi de muhafaza ediyor ve “Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona kolaydır”. Rabbimiz, “Senin şu fânî dünyana bedel, bâkî bir Cennet seni bekler” 6 diye müjde veriyor.

Gelin; fenaya değil bekaya, firaka değil visale gittiğimiz bu dünyada, “Öyle ise kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz”7. Yeter ki o kayıp yüzüğü sahte ışıklarda aramayalım; ağlayan ruhumuzu kâinatın gerçek Sahibine teslim edip ebedî huzura kavuşalım.

Kaynakça:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Üçüncü Kelime, s. 224.

2- Kur’ân-ı Kerîm, Mü’min Sûresi, 40/19.

3- Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Altıncı Kelime, s. 225-226.

4- Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Sekizinci Kelime, s. 226-227.

5- Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Yedinci Kelime, s. 226.

6- Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Dokuz ve Onuncu Kelime, s. 227-228.

7- Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, On Birinci Kelime, s. 228-229.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

    Mutfakta yangın sürüyor

    Sözlerimizin arkasındayız

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

    İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

    Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

    Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

    İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi uzun sürmedi

    SPK, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esasları belirledi!

    Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda

    İsrail sandık başında: 7 Ekim sonrası ilk seçimde Netanyahu ve Eisenkot yarışıyor

    TÜİK: Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sözlerimizin arkasındayız
    Genel

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor
    Genel

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
    Genel

    Geleceğimiz göçüyor
    Genel

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda
    Genel

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi
    Genel

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım
    Genel

    Mutfakta yangın sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.