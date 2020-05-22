TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Hz. Peygamber (asm) çörek otunu tavsiye etmiştir. Şöyle buyurur: “Bu kara taneyi (çörek otunu) kullanın. Zira onda ölümün dışında her şeye şifa vardır.” (Buhari, Tıp:121) Başka bir hadislerinde ise: “Çörek otu, ölümden başka her derde devadır. Birçok hastalığa şifadır.” (Buhari, Tıp:14) buyurmuştur.

Enes İbni Mâlik (ra): “Hz. Peygamber (asm) hastalandığı zaman, ağzına bir avuç çörek otu atar, üzerine de su (Zemzem suyu) veya bal şerbeti içerdi” demiştir. (Râmuz s. 525)

Çörek otu hakkında 1959’dan beri yaklaşık 1400 yıl önce kaydedilmiş geleneksel kullanımlarını da destekleyen 200’ün üzerinde üniversitelerde yapılan araştırmalarda dikkate değer sonuçlar elde edilmiştir. Çörekotu 100’ün üzerinde değerli besin maddesi ihtiva etmektedir. Takriben % 21 protein, % 38 karbonhidratlar ve % 35 bitki yağı ihtiva eder. Muhtevasındaki aktif maddeler, nigellon, thymoquinon ve uçmayan yağlardır. Diğer maddeler ise, linoleik asit (Omega-6, Omega-3), oleik asit, palmitik asit, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, çinko, bakır, magnezyum, selenyum, fosfor, vitamin A, B, B2, niasin ve vitamin C dir.

1996 yılında Amerika’da faaliyet gösteren FDA Bağışıklık sistemini uyarıcı olarak kullanılacak bir ilâca patent izni vermiştir. Bu ilâç Çörek otundan çıkartılan bir öze dayanmaktadır. Patentte kanseri tedavi edici, kansere karşı uygulanan kemoterapinin yan etkilerini gidermek için ve insanlardaki bağışıklık sistemi fonksiyonunu arttırmak için etken maddenin çörek otundan çıkartılan özler olduğu belirtilmektedir.

Çörek otu çok faydalı bir bitki ve çok popüler olduğu için iyi bilinmektedir. Laboratuvar çalışmalarında yağının ve öğütülmüş halinin antioksidan olduğu tesbit edilmiş, ama kullanım şekline dair kesin bir çözüm bulunamamıştır.