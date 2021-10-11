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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İktidarın ‘başarı’ları!..

Hüseyin GÜLTEKİN
11 Ekim 2021, Pazartesi
Geçmişte bizimle beraber olup şimdiki siyasî olarak farklı düşünen nice dostlarımızın güya iktidarın başarılarını dile getirmediğimiz iddiasıyla bize dolayısıyla Yeni Asya’ya maalesef sitemlerde bulunmakta.

Şimdi isterseniz siyasî iktidarın başarılarına bir bakalım:

Üstadın (bilmana) “insanların yüzde altmışı-yetmişi tam dindar olmadıkça başa gelmesinler; şayet başa gelirlerse, dini siyasetlerine alet ederler..” ikazlarını kulak ardı ederek başa gelen ve her fırsatta dini siyasetlerine alet etmeyi alışkanlık ederek insanların dinden soğumasına sebep olanlara karşı çıkmanız gerekirken, sizi de işledikleri bu hatalarına taraftar çıkma noktasında maalesef başarılı oldu! 

Üstad’ın vatan, millet, Kur’ân adına destek verdiği ve başa gelmeleri için duâ ederek, istinat noktası olduğu demokrat siyasî kadrolarının yerine siyasal İslâm geleneğinin temsilcisi olan mevcut siyasî iktidar kendilerini sizlere hakikî demokrat olduklarını kabul ettirme başarısını gösterdiler!

Üstadın; “bir elinde siyaset topuzu; diğer elinde Nur-u Kur’ânı bulunduran siyasilerin dine hizmet edemeyeceklerinden” haberdar olduğunuzu bildiğimiz dostlara siyasî iktidar kendilerini dinin yegâne hamisi olduklarını kabul ettirme başarısını gösterdiler!..

Her türlü keyfiliğe, kanunsuzluğa, suistimale açık olan tek adam rejimini Üstad’ın; “riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim..” diyerek reddettiğinden haberdar oldukları halde bu iktidarın yeniden tek adam rejiminde karar kılarak bir çok dostlarımızı yanlarına alabilmesi başarılarından sayılır!...         

“Ya bendensin; ya düşmanımsın” gibi eşi benzeri olmayan, istibdat ve tahakkümü demokrasi kılıfı altından millete dayatmayı prensip edinen, kendilerine muhalif olan kesimlere devletin bütün imkânlarını ve kapılarını kapatan... Farklı fikir ve düşüncelere hemen “vatan haini, terörist, darbeci..” gibi en ağır itham ve isnatlarla damgalamayı alışkanlık haline getirdikleri halde halen meftun oldukları iktidarın bu bedihi ve yanlış politikalarını görüp kendilerine gelmek yerine yapılan haksızlıkları, zulümleri alkışmaya devam ediyor olmaları da yine iktidarın başarılarından sayılır.

Kim demiş bu iktidar başarılı değil!? Hamasi nutuklarla da olsa mütedeyyin insanların kahir ekseriyetine kendilerini kabul ettiren ve onların onay ve desteklerini alabilmek başlı başına bir başarı değil mi!?.. Bu iktidardan başka hangi siyasî parti sözde ‘Nur hadimleriyiz’ diyen hatırı sayılır bir gurubun desteğine mazhar olma başarısını gösterebilirdi, acaba!?...      

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