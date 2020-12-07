"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Milletin morale ihtiyacı var

Hüseyin GÜLTEKİN
07 Aralık 2020, Pazartesi
Koronaya karşı çaresiz kalan, “pes” eden bütün dünya hangi uygulamalarımızla, hangi icraatlarımızla bu salgınına düçar kaldık sualine hep sesiz kaldı ve kalmaya devam ediyor.

İnsanlara ancak maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi tavsiyelerinin yanı sıra dışarı çıkmayın, karantinada kalın, hastaları ziyaret etmeyin demekten öteye bu güne kadar teşhis ve tedaviye yönelik bir tavsiyede bulunulmadı.

Hemen her Allah’ın günü defalarca anonslarla bu tavsiye ve yasakların yapılıyor olmasının yanında bir de hemen her gün televizyonlarda ve medyada ara vermeden vak’a ve test sayılarıyla beraber vefat edenlerin sayılarını veriyor olmaları da insanlarda artık bir usanç ve bıkınlıkla beraber ayrıca çoğu insanlarda şüphelere, evhamlara ve tedirginliklere ve korkunç telâşlara, korkulara hatta paniklere sebep olduğuna şahit oluyoruz.

Her gün pompalanan ve bize göre faydadan ziyade insanları kaygı ve endişelere sevk eden, verdikleri hep menfi haberlerle insanları karamsarlıklara ve ümitsizliklere sevk ediyor. Bunun bir sonucu olarak insanların psikolojileri bozuluyor. Böylece moralleri bozuk olan insanların bağışıklık sistemleri bozuluyor. Bu duruma düşen insanların korona ile beraber daha başka hastalıklara yakalanma ihtimali çoğalıyor.

Uzun süredir koronanın gündemde tutularak belki de farkında olmadan çare ve tedbir adına her gün her saat insanları korkulara, evhamlara, endişelere maruz bırakmanın neticesinde koronadan öteye başta depresyonlar olmak üzere, kalp damar hastalıkları artarak devam ettiğini yine bu konunun uzmanları söylüyor.

Uygulanmakta olan yasak, ikaz ve tavsiyelerle bu güne kadar koronayı önleme noktasında beklenilen başarı sağlanmadığı ortada. Milleti aşırı korku, telâş ve paniklere sevk eden uygulamalarla değil; makul tedbirlerle beraber moral verici, umut dağıtıcı, sabır ve dayanma gücü verici tavsiye ve nasihatlara ihtiyaç vardır.

Özellikle Diyanetimiz koronayı önleme ile alâkalı olarak hemen her gün her ezandan önce veya sonra veya Cuma hutbelerinde tıpkı siyasilerin söylediklerinin aynısını veya benzerini millete duyurmak yerine daha musîbet ve hastalıkların biz insanlara bakan yönü ile kader boyutunu anlatan ve hastalıkların duâların vakti olduğunu dolayısıyla bol bol duâ etmenin elzem olduğunu hatırlatmalıdır. Sabırla beraber şükretmeyle mükellef olduğumuzun anlatılması her halde daha mühim olsa gerek.      

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denetim yoksa demokrasi olmaz

    İcraları durdurun

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    ABD'de son 24 saatte 2116 ölüm ve 206 bin yeni vaka!

    Koca: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde

    İstibdat eleştirileri unutuldu

    Korona ekonomiyi fena vurdu

    Evlat nöbetindeki ailenin evini kundaklamaya çalıştılar

    İzmir'de 'acil yıkılacak' binaların yıkımı sürüyor

    780 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor

    Endonezce 5. Şuâ Risalesi çıktı

    Otomatik vites satışlarında dikkat çeken artış

    Tapu sahteciliğinde yeni yönteme dikkat!

    11 ile buzlanma ve don uyarısı

    e-Tebligat ile 600 milyon lira tasarruf

    Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

    Haziran’da seçim bekliyorum

    Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

    Siirt'teki depreminin ardından gözlemlendi

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Müslümanlar ve feminizm…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şehit Said Halim Paşa
    Süleyman KÖSMENE

    Bu yorumlar deist doğuruyor
    Mehmet KARA

    Anketle konuşmak ya da konuşabilmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Amel-i salih ve adalet
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    M. Said ZEKİ

    Zalimler satranç oynuyor galiba!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Milletin morale ihtiyacı var
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın mu’cizeliği, tahrifine bir seddir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.