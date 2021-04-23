"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Yeni Asya ve çoğunluk

İbrahim ERSOYLU
23 Nisan 2021, Cuma
Çoğunluk her zaman haklı olmayabilir.

Darbe ve siyasî kargaşa süreçlerinde olduğu gibi toplumun, özellikle dindar grupların çoğunluğu, değişik oyunlarla ve cazip tuzaklarla aldatılarak yanlış bir istikamete yönlendirilebilir. Azınlığı oluşturan bir kesimin tercihi ve yolu daha doğru olabilir.

Yeni Asya Camiası ve gazetesi, ülkenin idaresi alâkalı siyasî ve sosyal meselelerde isabet etmiş ve muhtemel tehlikelere önceden dikkat çekerek uyarılar yapmıştır. Ne yazık ki çoğunluk onun uyarılarını dikkate almamıştır. Ancak daha sonra yaşanan hadiseler ve zaman, onun haklılığını ispat etmiştir.

Bazı Nur grupların da içinde bulunduğu toplumun çoğunluğu, 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde darbecilerin desiselerine aldanarak Demokrat olmayan siyasî güçlere destek verdiler.

Camia bu desteğin yanlış olduğunu, darbecilerin hedefinin Kemalizm’i ayakta tutmak olduğunu, onlarla işbirliği yapan siyasîlerin (Turgut Özal ve ANAP) demokrasiyi tahrip ederek ülkeye zarar vereceklerini, asıl Demokrat güçlere destek verilmesi gerektiğini gazetesiyle ilân etti. Ancak o, çoğunluk tarafından yıkıcı tenkit ve hücumlara maruz kalarak yolunda yalınız bırakıldı. Daha sonra zaman onu haklı çıkarmıştı.

Yine çoğunluk 1990’ların ortalarında, Demokratlar yerine, başında N. Erbakan’ın bulunduğu demokrat olmayan dindar kimlikli partiye desteklerini ilân ettiler. Camia, bu desteğin dindarlara ve ülkeye hayır getirmeyeceğini ifade etmiştir. Ancak çoğunluk onu dinlemeyerek o siyasîleri iktidara taşımış, onlar da ülkeyi 28 Şubat duvarına çarparak dine, dindarlara ve ülkeye zararlar vermişlerdir.

Camia, 2000’lerin başında Ahrar/ Demokrat güçlere destek verilmesi gerektiği, demokrasiyi hazmetmemiş dindar kimlikli siyasî güçlere destek verilmemesi gerektiği, eğer verilirse dinin ve ülkenin ilerde bundan çok zarar göreceğini gazetesiyle ilân ederek ikaz vazifesini yapmıştı.

Ancak çoğunluk, 28 Şubat musîbetinden ders almayarak onu dinlemediler. Ama bugün hadiseler, Camianın, o günkü uyarılarında ne kadar haklı olduğunu güneş gibi göstermektedir.

Yakın geçmişte camia, “Biz çoğunluğu temsil ediyoruz. Onlar % 1’lik bir nispeti ifade eden bir grup” tarzında küçük görülmüştü. Ama işin aslı öyle olmadığı; Risale-i Nur’un devlet tekeline alınma ve Risalelere bandrol yasağı getirilme teşebbüsü meselesinde, tek başına verdiği ve sonuçta Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve şahs-ı manevî’nin himmetiyle başardığı cesurane hukuk mücadelesiyle anlaşıldı.

YENİ ASYA’NIN HAKLILIĞI RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİNE DAYANMAKTADIR

Haddizatında Camianın hadiseler karşısında aldığı tavrın haklılığı ve doğru istikametinin sebebi; Bediüzzaman’ı ve onun telif ettiği Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçülerini esas alarak hareket etmesindendir.

Son söz: Günümüzde Yeni Asya camiası, doğru çizgisiyle ve uyarılarıyla farz-ı kifayeyi yapmış olmaktadır. O bu misyonu ile aslında tarihe not düşmektedir. İstikbalde gelecek nesiller, bu günler için, “O zamanlarda doğruyu haykıran, yanlışları ikaz eden kimseler çıkmadı mı?” dedikleri vakit onu görecekler. “Yeni Asya Camiası varmış. Ama çoğunluk onu dinlememiş” diyeceklerdir.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den Filistinlilere teravih sonrası yine sert müdahale

    Meclis hakim, hükümet hizmetkardır

    “Ayrılıkçı” yasa tasarısına eleştiri

    Aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

    Sıkı bir kapanma şart

    Libya açıklarında göçmen trajedisi devam ediyor: En az 100 göçmen daha öldü

    Datça açıklarında bir deprem daha

    82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Suriye'de yapılacak tek taraflı seçim siyasi süreci yıkacak

    Yeni vaka sayısı azaldı, 354 kişi vefat etti

    Yeni vaka sayısı azaldı, 354 kişi vefat etti

    Mart’taki hatanın bedeli ağır oldu

    Bakan Koca açıklamalarda bulundu

    Hindistan'da günlük vaka sayısında dünya rekoru

    BM Genel Sekreteri'nden 'küresel koalisyon' oluşturulması çağrısı

    40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

    Ukrayna: Rusya, SWIFT sisteminden çıkartılsın

    Meksika: Refakatsiz göçmen çocukların durumu "çok endişe verici"

    Afrika, son kullanma tarihi geçmiş aşıları 'kullanabilirmiş'

    AB Konseyi ile PKK arasındaki temyiz davasında AB Adalet Divanı'ndan karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    101 yıl sonra TBMM
    Şükrü BULUT

    Ey Bir Devrin Kapısını Sessizce Kapatan Güzel Ağabey! Yolun açık olsun…
    Osman ZENGİN

    Camiye git, namaza gelenleri iftara getir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Güzelleme-çirkinleme
    Ali FERŞADOĞLU

    Az, çoğu nasıl mağlûp eder?
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Bu dersler bizim için can suyu gibi oldu
    Cenk ÇALIK

    Az yemenin prensipleri
    Faruk ÇAKIR

    Çok büyük zararın hikâyesi
    Risale-i Nur'dan

    Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkâr olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.