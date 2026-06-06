Kıyametin alâmetleri

Hadislerde kıyamet alâmetleri şöyle anlatılmıştır:

1. Bir dumanın zuhûru.

2. Dabbetü’l-arz.

3. Batıda ve Arabistan’da bazı yarlerin batması.

4. Deccâlin çıkması.

5. Güneşin batıdan doğması.

6. Ye'cûc ve Me'cûc'un çıkması.

7. Aden tarafından bir ateşin ortaya çıkmasıdır.

Gelecek ve gayb ile ilgili haberlerin verilmesi yasak olduğundan, bu tür bilgiler ve haberler hadislerde perdeli ve muğlak anlatılmıştır. Çünkü, "Lâ ya'lemü'l-gaybe illallâh" yâni, gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinlik ve dirayet sahibi olan âlimler, bu hadisleri te'vil etmişlerdir.

Bir dumanın ortaya çıkması hem maddî hem manevîdir. Maddî olarak beşerin bulaşık eli dünyayı, atmosferi kirleterek kirli, zehirli ve dumanlı hâle getirmiştir. Araba egzozlarından ve fabrika bacalarından çıkan zehirli karbondioksit gazı âdeta gündüzü geceye çevirmiştir. Büyük şehirlere uzaktan bakıldığında bu durum siyah bir duman şeklinde gözükmektedir.

Manevî bakımdan da; küfür, kibir, kebair, zulüm, adaletsizlik vs. gibi kıyametin kopmasına sebep olacak günahlardır. Günah ve ahlâksızlık anarşisidir.

Günahlar, şirk ve inkar ayet ve hadislerde zulümât olarak geçer. "Zulümât" da karanlıklar anlamına gelir. Yâni manevî kirler, dumanlar ve karanlıklar demektir. Bunun zıddı olan kelime ise, "En-Nûr" dur. En-Nûr' da aydınlık, ışık ve ziyâ demektir. İşte böylece beşer; kendi bulaşık eli ile dünyayı maddî ve manevî yönden harap edecek ve dünya sarayını yaşanmaz hâle getirip, dünyanın yıkılmasına, kıyâmetin kopmasına sebep olacaktır.

Gerçekte ise; dünya mescid, insan da sâcid olarak yaratılmıştır. Dünya okulu, Kur'ân ve Sünnet kuralları okunsun ve yaşansın, diye yaratılmıştır. "Arz, takva üzerine kurulmuş bir mescid hükmündedir." Dünya mescidi; Kur'ân okunmaz, namaz kılınmaz ve kulluk yapılmaz hâle gelince, Cenab-ı Hak bu mescidi tahrip edecek ve yerine Cennet ve Cehennem ülkelerini kuracaktır.

Bakara Suresinin 30.âyetinde "Ben yeryüzünde bir halife yaratacığım" ifâdesinde "alâ) ( ) harf-i ceri yerine "fî) ( ) harf-i ceri kullanılmıştır. Fî harfi gelmesi, Arapça kurallara zıttır ve zâhirde yanlış gibidir. Bunun sebebi; "Beşerin bir ruh gibi arzın cesedine nefh ve nüfûz ettiğine; beşerin ölüp inkıraz etmesiyle, arzın yıkılmasına (kıyametin kopmasına) işârettir." (İ. İ'câz, s. 250.) Çünkü insan; maddî ve mânevî yönden kendi günah, kusur ve hataları ile dünyayı yaşanmaz hâle getirecek, hem kendi ölümüne ve hem de kıyametin kopmasına sebep olacaktır. İman, ihlâs, istikâmet, ibadet, kulluk, secde, tevbe, istiğfar, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)