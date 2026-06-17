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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Cennet yaşı kaçtır?

İbrahim Günaydın
17 Haziran 2026, Çarşamba
(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

Cennette; sıkıntı, meşakkat, zahmet, üzüntü, hastalık, fakirlik, keder ve elem yoktur.

İhtiyarlığın zahmet ve zorluğu da yoktur. Orada herkes, genç, dinç, sağlıklı, güzel, yakışıklı, neşeli ve huzurludur. Orada, usanç ve bıkkınlık da yoktur. Herkes hayatından son derece memnun ve mesrurdur. Tarifi imkânsız bir haz, neşe, sevinç, saltanat, altın ve gümüşten yapılmış saraylar vardır. Süt ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır.

Erkekler; 33 yaşında Hz. Âdem'in boyunda, Hz. Yusuf'un güzelliğinde ve Hz. Eyyûb'un ahlâkında olacaktır.

Kadınlar ise; 33 yaşında, hûriler gibi güzel, süslü, zînetli, eşlerine düşkün ve son derece cazibeli bakireler olacaklardır.

Yahya bin Ziyad el-Ferra, "Biz onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık." (Vâkıa Suresi: 36,37) ayetinin tefsirinde, kadınların yaşının 33 olacağını söylemiştir.

Cenab-ı Hak Nebe Suresinde: "Helâl dâirede yaşayan takvâlı kimselere; "Cennette; bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt güzel kızlar ve içki dolu kâseler, müjdelemiştir." (Nebe Suresi: 31-34) Bazı âlimler, Nebe Suresinin 33. ayetinin kadınların Cennette 33 yaşında olacaklarına işaret eder, demişlerdir.

Bediüzzaman Hazretleri de: "Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar" (Vâkıa Suresi: 17) ayetinin tefsîrinde; büluğ çağına ermeden vefat eden çocukların, Cennette ebedî, sevimli, Cennete lâyık çocuklar olarak kalacaklarını, anne ve babaları tarafından sevileceklerini bildirmiştir. (Mektubat, s. 79)

Yine Bediüzzaman Said Nursî'nin aynı ayetten çıkardığı içtihâdına göre; 7 yaşına giren bir çocuk şer'an mükellef olmadığı halde, namaz kılar ve oruç tutarsa, bunlar da büyükler gibi büyük mükâfât görmek için 33 yaşında olacaklardır. (Emirdağ Lâhikası, s. 306.)

İman, ihlâs, istikâmet, ilim, hilm, okuma, yazma, dinleme, öğrenme, sabır, şükür, şevk, zikir, fikir, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

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