Millet özledi seni durma gel artık

1900’lü yıllardan itibaren Ahrar ve Demokratları ülke sahnesinde görürüz.

Ama hürriyet, adalet ve demokrasiden hoşlaşmayan kesimler sinsi oyunlar ile demokratların yolunu kestiler. Osmanlı Ahrar fırkası tehdit, şantajlarla iktidardan edildi. Kısa süre sonra Hürriyet ve İtilâf fırkası Osmanlı Ahrar Fıkrası’nın bıraktığı yerden görevi devraldı. Hürriyet ve İtilâf Fıkrası da Enver Paşa’nın Bab-ı Ali baskını ile iktidardan uzaklaştırıldı. 31 Mart olayı ile Ahrar ve İttihad-ı Muhammedî (asm) taraftarı birçok insan idam edildi, bir kısmı hapse konuldu, bir kısmı da yurt dışına kaçtı. İttihad ve Terakki’nin uzantısı olan Cumhuriyet Halk Partisi ile 1950 yılına kadar tek parti yönetimi devam etti. Serbest Fırka ve Terakkiperver Fırkası yaşatılmadı, önleri kesilerek çeşitli bahanelerle kapatıldı Cumhuriyetin ilk yıllarında.

Demokrat Parti kurulunca Bediüzzaman Said Nursî Demokratlara sahip çıkarak ehl-i din ve ulemayı da Demokratlara sahip çıkmaya, yardıma dâvet etti. (Emirdağ Lâhikası.) Demokratlar icraatları ile milleti rahatlattılar. Ezan-ı Muhammedi (asm) aslına dönüştürüldü. İmam Hatip ve İslâm Enstitüleri açıldı. Bundan rahatsız olan kesimler 27 Mayıs 1960’da ihtilâl yaparak üç vatan evlâdını idam ettiler.

11 Şubat 1961′de kurulan Adalet Partisi ile yola devam edildi. Süleyman Demirel Genel Başkan olunca 1965’de Adalet Partisi iktidar oldu. Ama Adalet Partisi 1971 yılında muhtıra ile iktidardan uzaklaştırıldı. 1977 yılında koalisyon ile Adalet Partisi tekrar iktidara gelir. 12 Eylül 1980 ihtilâli ile Adalet Partisi iktidardan uzaklaştırılır.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olunca DYP Genel Başkanı olan Tansu Çiller Başbakan oldu. 2002 seçimlerinde Doğru Yol Partisi % 9.54 oy oranıyla seçim barajının altında bırakıldı. Demokratlar hiçbir dönem bu kadar uzun süre millet hizmetinden uzak kalmamıştır.

Şairi hicran ve özlem söyletirmiş:

İhtilâller ile önüne kondu hep engel,

Engelleri bir bir aştı Süleyman Demirel.

Onlarda olmazdı hizmetten başka bir emel,

Sevgi, kardeşliğin tesisi gerek durma gel.

Demokratlar bozdu halka kurulan oyunu,

Onlar ile geldi baskı, haksızlığın sonu.

Şu an çok arıyor millet Demokrat Misyonu,

Hasret, özlem ile beklemekteyiz yolunu.

Bu ayrılık nasıl oluştu hiç bilemedim,

Bırakıp gittin; kaldık öksüz, yetim

Hatırlanınca o güzel günler sızlar içim.

Bize kâbus oldu geçmişteki her bir seçim,

Demokrat Misyonla başladı kalkınma, refah,

Ülke şantiyeydi, buna şahittir Hak, Allah.

Duâ ediyoruz, bitecek sıkıntı ah vah,

O günlere tekrar kavuşacağız İnşallah.

Yıllar önce sinsi planla kesildi önün,

Bu zaman zarfında beklendi senin ölümün.

O günkü çocuklar seçmen oldu hepsi bugün.

Gel artık özledi millet; kuralım toy, düğün.

Liderin Demirel, Kırattı senin amblemin,

Millet tanır, bilir mazi ve kökün çok derin

Yankılanır idi nara ile mahmuz sesin.

Birleştirici bir unsursun sen ülke için.

Çimentosu oldun ülkenin Nurlu Demokrat,

Devam etmektedir bizdeki sana sadâkat.

Tebessüm edecek geldiğin zaman her surat,

Durma gel ki bitsin artık bu özlem, bu hasret.

Sayende okunur minarede daim ezan,

İhtiyaç duyulur ülkede sana her zaman.

Şehitler verildi, bu dâvâ uğruna üç can

Bu masumlar suçsuz, bu insanlar Cennet mekân.

Her şeyi ile güzeldi yaşayış, hayat,

Değerlerimize Ahrarlar oldu kol kanat,

Üst düzeyde idi hukuka saygı, itaat.

Su istimal yoktu, temizdi bütün icraat.

Ey Demokrat Misyon uyuma, uyan artık,

Biz birbirimize yıllar yılı kaldık sadık,

Milletimiz sana, sen ise millete âşık.

Acele et gel ki bitsin bu hicran, ayrılık.