07 Ocak 2024, Pazar
ŞİİR - İSA YAKAN
Sevgi, sevinç, özlem ile
Sarıl sımsıkı hayata
At ardına dert kederi
Aç gönlünü Yaradan’a
Çevir gözü bak göklere
Ne de mükemmel çok semâ
Yok usanmak ve de yılmak
Yok öyle hemen pes etmek
Bırak kederle tasayı
Artır sevinci daha da
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