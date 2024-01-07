ŞİİR - İSA YAKAN

Sevgi, sevinç, özlem ile Sarıl sımsıkı hayata At ardına dert kederi Aç gönlünü Yaradan’a Çevir gözü bak göklere Ne de mükemmel çok semâ Yok usanmak ve de yılmak Yok öyle hemen pes etmek Bırak kederle tasayı Artır sevinci daha da

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