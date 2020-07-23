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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ak saçlıların çağrısı ve Üstadın sözü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Temmuz 2020, Perşembe
Çok farklı dünya görüşüne sahip 101 ak saçlının imza attığı ortak çağrı dünkü Yeni Asya’nın manşetindeydi.

Metindeki tesbitler Türkiye’nin halihazırdaki durumunu ve gidişatını ortaya koyarken, iktidara, muhalefete, gençlere yönelik seslenişler de anlamlıydı.

O tesbitlerden birkaçını buraya da alalım:

“Tam bir keyfîlik ve baskı ortamında demokrasinin ve hukukun son kırıntıları da süpürülüyor. İnsan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, haber alma hakkımızı kısıtlayan, ifade özgürlüğünü budayan yasa ve uygulamalar tepemize ard arda balyoz gibi indiriliyor.”

“En önemlisi: Cephelere bölünüyoruz. Aramıza nifak sokuluyor ki, dindarı laiki, sünnîsi alevîsi, sağcısı solcusu, Türkü Kürdü, genci yaşlısı bu gidişata ‘dur’ demesin.”

“Kimse, ‘Bana dokunmaz, beni ilgilendirmez’ rehavetine kapılmasın. Bizi etkilemez sandığımız kısıtlamalar yalnızca özgürlüğümüzü değil, aş ve işimizi de tehdit ediyor.”

Mesajın iktidara uyarı kısmı şöyle:

”Güce dayanarak, rıza değil, dayatmayla yönetmeye çalışıyorsunuz. Geniş kitleler memnuniyetsiz, tedirgin, huzursuz. Sessizlikleri, var olduğunu sandığınız  desteğe değil, korku ve çaresizliğe dayanıyor. Ancak gün gelir, suskun itirazlar büyür, sandığa yansır, seçmen bu gidişata ‘dur’ der. O günlerin yaklaştığını siz görmeseniz de bizler görüyoruz.”

Şu seslenişin muhatabı da muhalefet:

“AKP-MHP koalisyonu gücünü muhalefetin dağınıklığından alıyor. Çaresiz ve kararsız insanımız; güveneceği, dayanacağı sağlam bir seçenek arıyor. Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir. Çözüm, bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır.”

Son çağrı da gençlere:

“Size seslenişimizi akıl vermek, büyüklenmek olarak değil, bunca yılın içinden süzülmüş deneyimlerimizin özeti ve size hak ettiğiniz aydınlık ülkeyi bırakamamış olmanın eksiklenmesi olarak kabul edin. Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları ve sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin.”

Bizim de dahil olduğumuz 101 ak saçlının çağrısı, Üstadın “Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir, mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla gösterin” sözündeki mananın güncel bir örneği...

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Yorumlar

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  • Abdulkadir

    23.7.2020 19:38:12

    Ortalık;siyasi atraksiyondan geçilmiyor.101 ak saçlının ortak çağrısı,ülkemiz adına oldukça önemli.Gerçi iktidar ayrı,muhalefet ayrı telden çalıyor ama,yine de birşeyler rayına oturacak,oturmalı.Dolayısıyla bu konuda;Üstad Hazretlerinin sözleri,tüm kulaklara küpe yapılmalı ve tüm insanlık,demokrasi parolası altında birleşmeli ve ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için,azamî derecede gayret sarf etmelidir.

  • Metin

    23.7.2020 15:50:21

    Bu çaprı, İnşallah en kısa zamanda 1001 aksaçlının çağrısına dönüşür ve milyonlara evrilir.

  • Hüseyin İlhan

    23.7.2020 12:29:32

    Bu çağrının tam metnini okudum ve noktası,virgülüne imzamı atarım dedim. AB ile ilgili serencamı mezunu olduğum Uluslararası ilişkiler bölümünde detaylıca okuyan,tahlil eden ve biz müslümanlara bakan cihetiyle neler ifade ettiğini idrak eden biriyim. İttihad-ı İslam denince mangalda kül bırakmıyor,dilimizde tüy kalmıyor.Fakat iş hayatiyete geçirmeye gelince maalesef bunu yerine getirmek için yeteri kadar çaba sarf ettiğimi ifade edemem.AKP iktidarı ve şimdiki AKPMHP ve diğer koalisyon ortaklarının bilfiiil hareketlerine batığımızda ise ittihad-ı islama mani olacak fiiilllerri işlediklerini görüyoruz. Dahilde meşuiyeti-meşruayı tahrif,milletin arasındaki tesanüdü yokeden bir söz ve fiil sahiplerine karşı 'temel hak ve hürriyetlerin,hak'ka saygı,hukukun üstünlüğü,adaletin tecellisi,geniş manada demokrasiyi yaşamak ,noktalarında farklı fikir,inanç ve millete sahip olanlarla ortak hareket etmek insani ve imani vazife olduğunu düşünüyorum.

  • Mustafa Altınbaşak

    23.7.2020 07:28:32

    Tüm muhalefet Demokrat Parti çatısı altında birleşmelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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