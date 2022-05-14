"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Demokrasi zaferinin 72. yılı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Mayıs 2022, Cumartesi
72 yıl önce bugün, 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimler, tek parti diktatoryasını halkın oylarıyla alaşağı eden tarihî bir inkılap olarak demokrasi dönemini başlatmıştı.

72 yıl sonra Türkiye yine son derece sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmekte. Tıpkı 1950 öncesinde olduğu gibi temel hak ve hürriyetler baskı altına alınıyor. Hortlatılann tek adam rejiminde fikir, ifade ve basın hürriyetleri başta olmak üzere birçok temel hak ve hürriyet çok ağır ihlallere maruz kalıyor.

Hukuk ve adalet yerlerde sürünüyor.

Buna ilâveten, ekonomi de çok sıkıntılı. Bazı temel gıda ürünlerinin satışında 50 öncesinin karne dönemini hatırlatan kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Milyonlarca dar gelirli açısından geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış bulunuyor. Derinleşen ekonomik kriz bir sosyal krize dönüşme istidadında.

Işin enteresan tarafı, demokraside ve ekonomide yaşanan daralma tablosu, milletin demokrasi dönemindeki kazanımlarından rahatsız olan ve Türkiye’yi 1930’ların ortamına geri döndürmeyi hedefleyen 28 Şubat ürünü projelerin tekrar yürürlüğe konulduğu bir sürecin neticesi olarak ortaya çıktı.

14 Mayıs, harp sonrasında şekillenen dünya dengelerinin Türkiye’yi demokrasiye geçişe zorladığı bir dış konjonktürle, 27 yıllık tek parti ve tek adam istibdadıyla bunalan içerideki adalet ve hürriyet taleplerinin kesiştiği bir noktada gerçekleşen tarihî bir dönüm noktasıydı. Şimdi de gidişat, aynı istikamette yeni bir dönemecin işaretlerini veriyor.

Türkiye’yi tam bir demokrasiye, hukukun mutlak hakimiyetine ve bütün hürriyetlerin kemaliyle işlediği bir ortama taşıması gereken bu dönemece rengini vermek ve bu ortamın şekillenmesini kendi plan ve hesapları istikametinde yönlendirmek için şu anda birçok güç merkezi seferber olmuş durumda.

14 Mayıs 1950’de gerçekleşen demokrasi inkılâbı demokratların damgasını taşıyordu. Görünen o ki, 2020’ler Türkiye’sinin beklediği demokratikleşme hamlesi, o gelenekten gelen kadroların da dahil olduğu, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” için işbirliği yapan siyasî partilerin ortak eseri ve başarısı olacak.

Bu hedefin bir an önce tahakkuku için çok daha seri ve atak çalışılması lâzım. Türkiye’nin daha fazla gecikmeye tahammülü yok.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Rusya'ya acil ateşkes çağrısı

    14 Mayıs Demokrasi Bayramı’nın 72. yıldönümünde Demokrasi Hasreti

    Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz

    Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

    İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

    Zelenskiy: Macron bunu boşuna yapıyor

    Hükümete güven dibe vurdu

    MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu

    'Twitter’i satın alma anlaşması geçici olarak askıya alındı'

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 kişi öldü

    İsrail’in şiddeti insanlığı boğmaya devam ediyor!

    Eczacılar: Artık altından kalkamıyoruz

    Şimdi de konut masalı

    Türkiye Hindistan’dan buğday alacak

    İnsanlar bir dilim peynire muhtaç oldu

    Faiz lobilerine değil, millete hizmet edin

    AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri yardım daha

    Kuzey Kore'de Kovid-19 sebepli ilk ölümler açıklandı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, son 24 saatte 250 askerini daha kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Devletin malı deniz... ve burası dar-ul harbtir
    Ahmet BATTAL

    Şeceresi net, seciyesi yüksek ve kadirşinas olmak
    Faruk ÇAKIR

    Sizi gidi faizciler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yine fasit enflasyon kıyası
    Genel

    Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş
    Muhammet ÖRTLEK

    ‘Finlandiyalaşma’dan NATO üyeliğine
    H. Muharrem OKUR

    Eğitimin önemi ve Medrese-i Yusufiyeler
    Ali HAKKOYMAZ

    Zam ülkesinden notlar
    Durmuş Ali İnci

    Annelerin günü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.