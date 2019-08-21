"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Devlet, demokrasi ve “Kürt siyaseti”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Ağustos 2019, Çarşamba
50 öncesi tek parti devrinde “doğu/Kürt isyanları olarak tarihe geçen olaylar çok sert ve kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

Ama DP iktidarıyla çok partili sisteme geçildikten sonra tek bir isyan bile olmadı.

Bölge halkını kucaklayıp yöreye hizmet götüren politikalar bunda hayli etkili oldu.

Şeyh Said’in torunu başta olmak üzere önceki olayların mağdurlarından birçoğu DP listelerinden vekil seçilerek Meclise girdi.

Derin yaralar sarılmaya başlandı.

Ama 27 Mayıs bu süreci sabote etti.

65’te DP’nin devamı olarak gelen AP iktidarında da Menderes politikaları sürdü, ama 27 Mayıs gibi 12 Mart ve 12 Eylül de bunların geliştirilip kökleştirilmesine imkân vermedi.

Bunun zehirli meyvesi, anarşiyi önleme gerekçesiyle yapılan 12 Eylül’ün doğurduğu PKK terörü ve bir sonraki etapta bağlantılı bir siyasî projenin gündeme taşınması oldu.

PKK terörünün palazlanmasında, dillere destan Diyarbakır Cezaevinde yapılan zulüm ve işkencelerin payını kim reddedebilir?

12 Eylül’den dört yıl sonra PKK terörüyle tanışan Türkiye, 1991 seçiminde HEP olgusuyla yüz yüze geldi. PKK ile mücadeleyi askerî yöntemlere inhisar ettiren “güvenlikçi devlet refleksi,” HEP’le sahneye çıkan siyasî hareketi de, defalarca tekrarlanan parti kapatmalar, seçilmiş vekil, başkan ve yöneticileri içeri tıkmalar ile kırmaya çalıştı.

Ancak bu yöntemler hep ters tepti ve “Kürt siyaseti”nin tabanını daha da genişletti.

Bu arada aynı “devlet refleksi”nin ikiyüzlülüğünü gösteren örnekler de yaşandı. 

2002 seçiminde seçime girme şartlarına sahip olmadığı Yargıtay Başsavcılığı tarafından tesbit edildiği halde DEHAP’a YSK kararıyla vize verilirken DYP’nin kılpayı farkla baraj altında bıraktırılmasında olduğu gibi.

Sonuçta DEP-HEP-DEHAP-HADEP-HDP... gibi, her kapatılma sonrası değişen isimlerle yoluna devam eden siyasî hareket, sürekli bir gerilimin odağı ve hedefi oldu.

Süreç içinde “Kürt partisi” kimliğinden çıkarak “Türkiye partisi” olma noktasında bir iç değişim mücadelesine de sahne oldu.

Ancak yine devlet refleksi, bu değişim çabasına da yardımcı olmak yerine takoz koyarak partideki ılımlı kesimlerin üzerine gitti.

31 Mart’ın 5 ayı dolmadan 3 başkanın azli, son gelişme. Hem de Türkiye bir defa daha AB ile vize görüşmelerine hazırlanıyorken...

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye batağında tehlikeli tırmanış

    İran, demiryolu vasıtasıyla Akdeniz ülkelerine erişecek

    Çin ve Rusya'dan ABD'ye 'füze' tepkisi

    Trump'tan Rusya'nın G8'e dönmesine yeşil ışık

    'Keşmir krizi' Uluslararası Adalet Divanı'na taşınacak

    Soylu: Görevden alma kararları hukuk çerçevesinde idari bir karar

    Macron G7 öncesi dünya liderleriyle görüşüyor

    BM'den Yemen uyarısı

    Keşmir'de 6 Hint askeri öldürüldü

    Trump Müslüman vekile tepki gösterdi

    Han Şeyhun'da bir kısım muhalifler geri çekiliyor

    ÇAYKUR kuru çaya yüzde 15 zam yaptı

    İsrail ile BAE istihbarat alanında iş birliği yapacak

    CHP'den 'güvenli bölge' açıklaması

    İdlib'e hava saldırısı: 2 çocuk öldü

    İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Sandığa güvenmeliyiz

    Tlaib: Neden kafese gireyim?

    Barış ve kardeşlik için Van Mevlidi’nde buluşalım

    Eski AİHM yargıcı Rıza Türkmen: Halkın iradesi hiçe sayıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suriye batağında tehlikeli tırmanış
    Cevher İLHAN

    “Ak Parti ömrünü tamamladı”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İbretli fıkralar tevekküllü tebessümler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürtler için sinek ısırması ve yılan sokması
    Raşit YÜCEL

    “Er kişi” niyetine…
    Süleyman KÖSMENE

    Belediyelerin taziye hizmetleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalizm kullanır ve atar
    Faruk ÇAKIR

    Dünya barışına tuzak
    Muhammet ÖRTLEK

    Doğu Türkistan-2
    Merve İRİYARI

    Dört mevsim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.