"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Ekim 2021, Salı
“Biz partimizi adalet kavramı üzerine kurduk.” (20.8.17) “Adalet adalet diye seçim kazanılmaz, adaleti yaşayarak ve dağıtarak seçim kazanılır.” (12.9.17) “Hukuk, demokrasi ve meşruiyet içinde adaletin tecellîsi için çalışmaya devam edeceğiz.” (18.12.17)

“Cihana adalet armağan etmek için yola çıkan bu millete hizmet eden yargı mensupları tarafını hukukun üstünlüğünden yana seçmek zorunda. Tarih adalet terazisini gözetmeyi bırakanların er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkûm oldularını gösteriyor.” (3.9.18)

“Adalet tüm insanlığın ortak değeri ve talebi. Madem ilk insandan bugüne kadar peşinden koşulan adalet ve hukuk bu kadar önemli; öyleyse niye hâlâ bunca zulüm ve gözyaşı var? Kendimizi sigaya çekmeliyiz.” (15.10.18)

“Müslümanın olduğu yerde sömürü olmaz, adaletsizlik olmaz, olmamalı.” (15.12.18)

“Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felâketler ard arda kapımıza dayanmıştır. Bir hâkim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun genel vicdanında öyle bir yara açılır ki, telâfisi hem çok zordur, hem çok çok uzun zaman alır.” (23.5.19)

“BM sistemi başta olmak üzere her alanda adaleti savunurken ülkemizde bu konuda geride kalmayı kabul edemeyiz.” (2.10.19)

“Hak, hukuk, adalet olmazsa olmazımız. Bir liderin dikkat etmesi, üzerinde hassasiyetle durması gereken konu budur. Göreve geldiğimizden bu yana tırmanışımızın arkasındaki en önemli sebepler bunlardır.” (11.12.19)

“İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir, ne devlet düzeni sağlanabilir.” (21.5.20)

“Amacımız güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini tesis etmektir.” (2.9.20)

“Devletin dini adalettir. Bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kimin tarafından idare edildiğinin bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet, devletin varlığının sebebidir.”  (1.9.21)

Bunlar, Cumhurbaşkanının son yıllarda adalet için söylediklerinden bazı örnekler...

Uygulamadaki son “adalet” (!!!) örneğini ise annesi kanser, babası alzheimer, oğlu kalp hastası ve eşi cezaevinde olan kanser hastası genç anne Ayşe Özdoğan’ın bütün çağrılara kulak tıkanarak hapse konulmasıyla gördük.

O sözlerden bu uygulamaya... Yazık!!!

Okunma Sayısı: 1423
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

    Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

    Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

    Dünya genelinde Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişilemiyor

    Adli Tıp Kurumu 28 Şubat komutanları hakkında rapor hazırladı

    Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 810 vaka 248 ölüm gözlemlendi

    'Pandemileri yaşamaya devam edeceğiz'

    Ormanların hızla içi boşaltılıyor

    Belçika'da tartışmalı 'pandemi yasası' yürürlüğe kondu

    Saray’dan gelen paralar vergi cennetinde

    Sudan’ın doğusunda tansiyon düşmüyor: İlaç, gıda ve yakıt krizi kapıda

    TÜİK % 19.58 diyor, ENAG % 44.70 dedi

    Üretici - market fiyat farkı 3 buçuk kata ulaştı

    Önce öğretmenlerin sorununu çözün

    Yanarak öldü

    Gürer: Maliyet artışını takmayın demek, zam yağmuruna işarettir

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan
    Ali FERŞADOĞLU

    “Helâllik” almayan zarar eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla…
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü ne kadardır?
    Osman ZENGİN

    Saflar camilerde gevşetilirken...
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın stratejik aklı ve duruşu
    Genel

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi
    Risale-i Nur'dan

    Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.