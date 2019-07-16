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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Eygi’nin ardından

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Temmuz 2019, Salı
Mehmet Şevket Eygi’yi 1970’lerin başında çıkmakta olan Bugün gazetesiyle hatırlıyoruz.

O günün Türkiye’sinde dindarlara hitap eden iki gazeteden biriydi Bugün ve yüz bini aşan bir tiraja ulaştığını sonradan öğrendik.

Yeni Asya henüz yokken Nur Talebelerinin epeycesinin Bugün’ü takip ettiğini de.

Ama Bugün, 12 Mart öncesinin karışık ve çalkantılı atmosferinde Risale-i Nur’un müsbet hareket eksenli metoduyla örtüşmeyen hayli sıkıntılı bir yayın çizgisinde yürüyordu.

(Oysa Eygi Galatasaray Lisesindeyken Üstadla görüşüp iltifatına mazhar olmuştu.)

Soğuk savaş ikliminin sert ve keskin ideolojik çatışma ortamında dindarları provoke etmeye yönelik yayınlar yapıyor; meselâ sabah namazlarını “nümayiş”e çeviriyordu.

Bu yayınlar, MGK toplantılarında generaller tarafından, “Dindarlardan zarar gelmez” diyen Başbakan Demirel’in önüne konularak, onu zora sokmak için kullanılıyordu.

Zübeyir Gündüzalp de bundan rahatsızdı ve Yeni Asya’nın çıkış sebeplerinden biri, bu sıkıntıya bir çözüm üretme düşüncesiydi.

12 Mart döneminde gazetesi kapatılıp kendisi mahkûm olan Eygi epeyce bir süre yurt dışında kaldı ve 70’lerin sonlarına doğru geri dönerek gazeteciliğe devam etti.

Arkası gelmeyen birkaç denemeden sonra Millî Gazete’de köşe yazmaya başladı ve vefatına kadar orada yazdı. Para almadan.

Zevkle okunan renkli, akıcı ve sürükleyici üslûbuyla kendisine has bir tarzı vardı. 

Günlük siyasete girmeden toplumsal konuları işlediği yazılarında bilhassa dindar camiada gördüğü yanlışlara esaslı ve vurucu eleştiriler yöneltti. “Din baronları”nı yerden yere vurdu. Dünyevîleşme rüzgârlarına, lüks, şatafat ve israfa yüklendi. Ki en son yazısında da yine bu konulara dikkat çekiyordu.

Tarih, sanat, kültür konularını çok işledi.

Gündelik hayatın içinden yakaladığı ilginç konuları özgün yaklaşımı ve çekici üslûbuyla kaleme alarak okuyucularıyla paylaştı.

Fatih Camiinin avlusunda yaşayan ve zaman zaman yazılarına konu ettiği sevimli kediler, cenazesinde cami avlusunu dolduran cemaate eşlik etti. Kendi kedisini de dostlarına emanet ederek öbür tarafa göçtü.

Böylece bir döneme damgasını vurmuş nev-i şahsına münhasır fikir ve kalem erbabından biri daha 86 yaşında vefatıyla aramızdan ayrılmış oldu. Allah rahmet eylesin.

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