İBB’nin Haliç iftarı

Önceki akşam İBB İnanç Masasının, kültürel ve dinî alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yayıncılar ve mütedeyyin kanaat önderlerini Haliç Kongre Merkezi Galata Salonunda bir araya getiren iftar davetindeydik.

Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş, Genel Müdürümüz Ramazan Bayram ve Yeni Asya Vakfı Koordinatörümüz Âdem Başkaya ile beraber iştirak ettiğimiz iftar çok yoğun ve kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Son derece güzel bir atmosfer vardı.

İlahiler, Kur’an tilaveti, ezan, yemek duası ve mescitte gruplar halinde kılınan akşam namazları ile mükemmel bir program oldu.

Açış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın “İçinden geçtiğimiz; yoklukla, açlıkla, insanların birbirlerine düşmanlıklarıyla sınandığı bu zor zamanlarda Ramazan ayının birleştirici, şifa verici iklimine sığınmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var” mesajı bilhassa manidardı.

Başkan İmamoğlu’nun şu mesajları da:

“Kur’an’ımız gösteriyor ki, İslam demokrasiyle, danışma kültürüyle, ortak akılla en üst uyumluluk gösterir. ‘Onların işleri, aralarında şûrâ iledir’ ifadesinin geçtiği Şûrâ Sûresi, bu konunun sûreye isim verilecek kadar Kur’an-ı Kerimde önemini gösteren değerli bir izdir.

“Bugün milletçe, belki de dünya, insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri işte bu danışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz.

“Paylaşmak, birlik beraberlik, merhamet, hoşgörü kılavuzumuz olacak. Bu zorlu günleri, israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını gözeterek, birbirimize destek olarak aşabiliriz. Kutuplaşmamalı, birleşmeli, hep birlikte uyum içerisinde, daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız. Allah, haramdan uzak, hakka ve adalete yakın duranlardan olmayı, hep birlikte huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin.”

Malûm sebeplerle çok yorulan ve bunalan toplumumuza nefes aldıracak mesajlar bunlar. Buna vesile olan iftar programındaki sıcak atmosfer ve yoğun katılım ise, dip dalganın dindar camiadaki tezahürünü yansıtıyor.

Haliç iftarındaki havanın ülke geneline yayılması, gidişatın yönünü çok hızlı değiştirir.