"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

İnsanlığa karşı suçlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Ocak 2024, Perşembe
Uluslararası hukuk uzmanı Kerem Gülay, Nevşin Mengi’nin programından sonra ÖFG TV’de de çok önemli değerlendirmeler yapmış. Bir kısmını aktaralım:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 7-1/E maddesi ‘Eğer kişileri uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakırsanız bu insanlığa karşı suçtur’ diyor. Bir eylemin insanlığa karşı suç olması için belli bir eşiğin üzerinde, sivillere karşı sistematik veya geniş kapsamlı bir saldırının parçası olması gerekiyor. Öncelikle sistematik ve geniş kapsamlı saldırı nedir? 

“Saldırı sadece silahlı saldırı demek değildir. Kişileri toplama kampına koyarsanız, özgürlüklerinden mahrum bırakırsanız, hapse atarsanız bu da bir saldırıdır. Yani sivillere genel olarak kötü davranılması saldırıdır.

“AİHM’in Türkiye’ye tebliğ ettiği 1000 civarında Yüksel Yalçınkaya’ya benzer dava var, ihlal olabilecek 1000 karar var. ‘Siz bunları düzeltin’ dedi. Bunun dışında OHAL Komisyonu tarafından toplam 57 bin civarında kişiye ceza verilmiş. Bunların 35 bin küsuru Bylock sebebiyle. Dolayısıyla AİHM geniş kapsamlılığın böyle sağlandığını söyleyebilir.

“Ceza alan 35 bin kişiden 20 bininin sivil kabul edilen hakim, savcı, memur, öğretmen, doktor, işçi olduğunu öngörebiliriz. Uluslararası hukuk bakımından polis sivildir, asker değil. Bu önemli, Türkiye’de çok az konuşulmuş birşeydir. Bu kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakılması Roma Statüsü anlamında sivillerin özgürlüğünden mahrum bırakılmasıdır, dolayısıyla insanlığa karşı suç eşiğine yaklaşır. 

“Bu tip kararlar insan hakları ihlali ve bu kadar sistematik olduğu için uluslararası suç niteliğinde de olabilirler demenin önemi ne?

“Yüksek bir yargıcın yurt dışına gittiğinde gözaltına alınıp tutuklanması, insanlığa karşı suçlardan yargılanması, sorgulama sırasında hakim olduğu dosyalar sebebiyle hassas, bazıları devlet sırrı niteliğinde olabilecek bilgileri paylaşabilmesi ihtimal dahilinde. Ben hukukçu olarak adaletsizlikten ne kadar endişeliysem, vatandaş olarak bunun bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmesinden o kadar endişeliyim.

“Devlet görevlilerinin dokunulmazlığı, bağışıklığı var. Ama uluslararası hukukta hiçbir şüphe götürmeyen bir konu; insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırımlar bu dokunulmazlığın, bağışıklığın istisnası durumundadır.”

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ahlaksız savaşa yardımı durdurun

    Malezya: Güney Afrika’nın yanındayız

    Emekli maaşında memur-SGK’lı farkı

    Göçe zorlamak insanlık suçudur

    Tarla-market farkı 5’e katlandı

    Aruri’ye suikast devlet terörüdür

    Diplomalı işsizler çığ gibi büyüyor

    Depremzedeler 1 yıldır konutlara yerleşmeyi bekliyor

    ABD'li Senatör Bernie Sanders: Artık yeter! İsrail'e askeri yardımlar durdurulsun

    ABD'li Senatör Elizabeth Warren: İsrail insani bir felakete sebep oldu

    Fransa: İsrail'in Gazzelileri zorla yerinden etmesini desteklemeyeceğiz

    Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri: Savaşı "koşulsuz olarak" durdurmaya hazırız

    DSÖ, İsrail'i bir kez daha kınadı

    5 kişinin öldüğü pistteki uçak kazasının ardından Japonya'da 100'den fazla uçuş iptal edildi

    Gazze'deki 7 bin kişiden haber alınamıyor

    İran'da terör saldırısı: Kasım Süleymani'nin mezarı yakınındaki 2 ayrı patlamada 103 kişi öldü, 141 kişi yaralandı

    Seyyanen zam şart oldu

    'TÜİK memurun, emeklinin zammını çaldı'

    İsrail’de Netanyahu’ya destek yüzde 15’e indi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsanlığa karşı suçlar
    Cevher İLHAN

    Felâket, siyasi propagandayla perdeleniyor
    Faruk ÇAKIR

    “Eleman aranıyor”
    Ahmet BATTAL

    Düğüne mazeret cenazeye hediye
    Genel

    Ahlaksız savaşa yardımı durdurun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Abdestin güzellikleri saymakla bitmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Sünnet-i Seniyye edebi üzerine yemek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sakın sakın, ihtilâfa düşmeyin
    Mikail YAPRAK

    Van kalesini titreten ses!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.