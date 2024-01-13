İsrail’e karşı tarihî hamle

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarını bahane ederek Gazze’ye yönelik katliamlarını bir kez daha tırmandıran İsrail’in aylardır hız kesmeden sürdürdüğü bu vahşet karşısında, önceki benzerlerinde olduğu gibi dünya yine cılız ve yetersiz tepkilerle yetinirken, en esaslı hamle Güney Afrika’dan geldi.

Çoğu ülkenin ve bilhassa İslam dünyasının yine rutin “Şiddetle kınıyoruz, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz” açıklamaları yapmanın ötesine geçemediği, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinden birşey gelmediği ve Güvenlik Konseyinin de ABD vetosu sebebiyle ateşkes çağrısı bile yapamadığı bir ortamda Mandela’nın ülkesi inisiyatif aldı ve BM Soykırımı Önleme Sözleşmesine dayanarak İsrail’e “soykırım davası” açtı.

Böylece Türkiye başta olmak üzere Sözleşmeye imza koyup taraf olan ülkelerin hiçbirinin at(a)madığı çok önemli bir adımı atarak, İsrail’e anladığı dilden etkili bir çıkış yaptı.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanında açılan ve görülmeye başlanan dava için mahkemeye sunduğu 84 sayfalık dilekçesinde “İsrail’in eylemlerinin millî ve etnik açıdan Filistin halkının bir parçası olan Gazzeli Filistinlileri yok etmek üzere özel bir niyet taşıdığını ve bu yönüyle soykırım karakterinde olduğunu” vurgulayan Güney Afrika, İsrail hükümetinin Gazze’deki uygulamalarını kendi ülkesindeki “apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimi”yle kıyaslıyor.

Bu kıyaslama çok dikkat çekici ve önemli. Çünkü ırkçı rejimin yıllarca zindana hapsettiği Mandela’yı barışçı bir mücadele ile hürriyetine kavuşturup devlet başkanlığına taşıyan Güney Afrika, kendi ülkesindeki “soykırım” uygulamalarıyla da hesaplaşmayı başarabilmiş ve o açıdan İsrail’in kullanıp istismar edebileceği hiçbir defo kalıntısı bırakmamış. Bunun verdiği özgüvenle de İsrail’in üzerine cesaretle gidiyor.

Güney Afrika, “Filistin halkının Soykırım Sözleşmesinden kaynaklanan haklarına daha fazla, ağır ve onarılamayacak zararlar gelmesini önlemek ve İsrail’in Sözleşmedeki soykırım yapmama, soykırımı engelleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak” üzere bazı âcil tedbirler alınmasını da talep etti.

Soykırım davasının kısa sürede sonuçlanması beklenmese de, âcil tedbir talebi için kararın birkaç haftada çıkabileceği tahmin ediliyor.

Davanın İsrail’de yol açtığı tedirginlik ve telaş şimdiden hedefin isabetle vurulduğunu gösteriyor. Neticesi de ona göre olur inşaallah.

Bu tarihî hamlenin onuru insanlığın ortak vicdanı adına Güney Afrika’ya, İsrail’in yaptıklarına hâlâ destek vermenin veya seyirci kalmanın ağır utancı ise diğer ülkelere yeter...

