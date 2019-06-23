Yerel seçimler 30 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe belediyesi ile 32.105 mahalle ve 18.306 köy muhtarlığı için yapıldı.

Bunlar içinde iptal ve yenileme kararı alınan başka bazı yerler de oldu. Ama bunları, yapılacakları yerlerin sakinleri dışında hiç kimse bilmiyor.

Buna karşılık aynı kararın alındığı İstanbul için durum çok farklı. 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gecenin ilerleyen saatlerinde kılpayı farkla sonuç belli olduğundan beri hep İstanbul seçimi konuşuluyor ve tartışılıyor.

Çünkü iki kıt’anın ve medeniyetlerin her anlamda buluşma noktası olan İstanbul çok özel. Türkiye’nin kalbi. Resmî rakamlara göre 15 milyonu aşan nüfusuyla da ülkemizin, her bölgeden insanımızı kucaklayan örneği.

Birçok devletten daha büyük bir vilayet.

Dahası, bilhassa son yıllardaki yoğun göç dalgasının sonucu olarak dünyanın da özeti.

Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden insanların geldiği, barındığı, ev ve iş kurduğu şehir.

Gerek yerel, gerek bölgesel, gerekse küresel boyutta manevî, sosyal, kültürel, ekonomik, ticarî, siyasî, diplomatik ilişki ve etkinliklerin gerçekleştiği çok stratejik bir merkez.

Hep söylenen ifadeyle dünya başkenti.

14 asır önce verilen “İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir” Nebevî müjdesine 1453’te Fatih’in eliyle mazhar olup o zamandan beri İslambol diye anılan belde.

İstanbul’un o zamanki fethi dünyada, bölgede ve Avrupa’da çağ açıp çağ kapamıştı.

Zamanın akışı içinde dönem dönem farklı şekillerde tarihî dönüm noktalarının adresi olan İstanbul bugün yine benzer bir eşikte.

1994 yerel seçiminden çıkan sonuç, 17 yılı AKP ile geçen çeyrek yüzyılın siyasî serencamını şekillendirdi ve ülkeyi buraya getirdi.

31 Mart’ta sandıktan çıkan sonuç ise, yeni bir devrin işaretini verdi. Onun için bugün tekrarlanacak olan İstanbul seçimi son derece önemli ve tarihî bir seçim. Bu yüzden bütün Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın gözü İstanbul’a çevrilmiş durumda. Herkes bu akşam sandıktan çıkacak olan sonucu bekliyor.

O sonucun İstanbul’umuz, Türkiye’miz, milletimiz, demokrasimiz, bölgemiz, İslâm âlemi, Asya, Avrupa ve bütün insanlık için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyoruz.