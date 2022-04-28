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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kavala davasındaki skandallar zinciri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Nisan 2022, Perşembe
Baştan sona skandallarla dolu bir yılan hikâyesine dönen Kavala davasındaki serencamı Karar yazarı Yıldıray Oğur özetlemiş:

“Osman Kavala Gezi’den iki yıl önce beraat etmişti. Çıkacakken, bir ay önce tahliye edildiği darbeden tutuklandı, ama hukuken sorun çıktı. 10 gün sonra casusluktan tutuklandı. İki yıldır tutuklu yattığı casusluktan bugün beraat etti, iki yıl önce beraat ettiği Gezi’den müebbet aldı. Buna adalet deniyor.”

Kavala’yı daha önce beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm eden mahkeme, evvelce beraat etmiş diğer sanıkların da 18’er yıl hapislerine hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Avukat Evren İşler bir mahkeme üyesinin 2018 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayıp adaylığı sırasında Erdoğan’a yaptığı güzellemeleri okudu. Salondan şaşkınlık nidaları yükseldi. İşler, “Artık üye hakimin geçmişinden bize ne diyemeyiz” dedi.

Ve 1’e karşı 2 oyla alınan kararda, işte bu üye oyunu mahkûmiyet yönünde kullandı. 

Buna mukabil, muhalif kalan üye ise karara şöyle şerh düştü: “Sanıkların, üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraatinin olması gerektiği görüşündeyim.”

Altan kardeşlerle Nazlı Ilıcak’a da ağırlaştırılmış müebbet cezaları verilmişti; ne oldu?!

Erdoğan “Yargıya güven yükseliyor!” derken, Gezi davasında verilen ve neresine dokunsanız tel tel dökülen bu skandal karar da yargı kayıtlarında yeni bir ayıp ve  utanç vesikası olarak yerini aldı. Daha bu aşamada bir karşıoyla delinerek şimdiden defolu hale gelen bu kararın Yargıtay, AYM ve AİHM basamaklarına dahi ihtiyaç kalmadan istinaf aşamasında bozulması kuvvetle muhtemel.

Görünen o ki, içeride ve dışarıda tetiklediği yoğun tepkiler, hukuk tanımazlıktaki ısrarını inatla devam ettiren Saray iktidarının, korkutma ve yıldırma maksadıyla yaptığı hesabı tam tersine çevirerek hukuk ve demokrasi mücadelesini daha da kızıştıracak.

Ve bu mücadelede, Kavala’ya yaptıklarını onun “Soros ajanı” olmasıyla savunmaya kalkışan iktidarın, Soros’la ne kadar sıkı bir teşrik-i mesai içinde olduğu da sorgulanacak...

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  • Said Yazar

    28.4.2022 19:32:12

    Herkes için adalet ve hürriyet

  • Tahir

    28.4.2022 08:36:29

    Bitun bunlari ebdeki kardeşime anlatıyorum. Onun siyasî kararında bir gram değişiklik yok. Partiyi din ile ozdeslestirmiş.

  • Arif

    28.4.2022 00:11:46

    Anladık. Söyleyen bu yolla iş görüyor. Ya inananlara ne demeli...Evladı zulmün atesinde yanarken, oyları ile o ateşi körükleyenlere ne demeli...Hepsi Allah a havale...

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