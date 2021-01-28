"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Krizi görmüyor mu, örtmeye mi çalışıyor?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Ocak 2021, Perşembe
Erdoğan’ın, şimdi çoğuyla yolunu ayırdığı arkadaşlarıyla birlikte AKP’yi kurduktan sonra halka hitaben yaptığı konuşmalarda en çok işlediği konulardan birinin “çay-simit-asgarî ücret” olduğu, çok kişinin hatırında.

Ekonominin 2001 kriziyle kıvrandığı bir ortamda mâkes bulan ve etkili olan bu söylem, AKP iktidarının 19. yılında da o günlerdeki güncellik ve potansiyelini muhafaza ediyor.

Çünkü AKP ekonomiyi o hale getirdi.

Nitekim bazı muhalefet milletvekilleri çay-simit hesabını güncelleyip onun üzerinden mesajlar verdiler, ama bunların daha güçlü ve vurgulu tonlarla seslendirilmesi lâzım.

Gelinen noktadaki en ilginç değişim, Erdoğan’ın tavrında: Bu noktadaki sıkıntıları artık görmüyor ve söylenenleri de kabul etmiyor.

Son örnek “Bazı dostlar yanıma geldi; ‘Dükkânlar, şirketler kapanıyor’ diyor. Kapanan falan yok” sözü. Gerçekten öyle mi, yok mu?

İlk cevabın, Sarayda kendisine bağlı bir birimden, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan gelmesi çok manidar oldu:

“Kapanan şirket sayısı yüzde 43.6 arttı.” 

Aynı zamanda “Saray rejiminin ne kadar ‘uyumlu ve tutarlı’ işlediğini gösteren örneklerden biri daha” dedirten bu rapor ve cevap tek adam rejimini de bir kez daha sorgulattı.

İkinci cevap TESK’in çıkardığı  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesindeki verilerde.

Buna göre 2020’de her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etti ve toplam en az 99 bin 588 esnaf sicilini sildirerek kepenk kapattı.

Ki, bu haberlerin öteden beri iktidar medyasında yer bulamasa da, değişik mecralarda zaman zaman çıktığını hepimiz biliyoruz.

Erdoğan’ın sözü tekrar gündeme gelmesine vesile oldu. Evet, gerçekten esnaf kan ağlıyor. Ecevit’e karşı unutulmaz “yazar kasa” eylemiyle tepki verdiren 2001 ortamına, 20 yıl sonra daha ağır boyutlarda yine dönüldü.

Ama baskı rejimi tepkiye de izin vermiyor.

28 Şubat hukuksuzluğunun ekonomide 2001 krizini tetiklediği gibi, 15-20 Temmuz hukuksuzlukları da 2021’de buna yol açtı.

Saray iktidarı bir taraftan bu krizi yok sayıp görmezden gelerek “pembe” tablolarla örtmeye çalışırken, diğer taraftan artık gelmez olan yabancı sermayeyi çekebilme hesabıyla “hukuk reformu”ndan dem vuruyor; ama inandırıcılığı kalmadığı için boşa kürek çekiyor.

Okunma Sayısı: 3733
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • n.genç

    28.1.2021 08:44:20

    gözünü güneşe kapatan ancak kendisine gündüzü gece yapar.

  • Sezai MUMCU

    28.1.2021 07:18:04

    Bir secim Türkiye ekonomisini ve sorunlarini düzeltmez!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.