"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Kutlular Ağabeyden ibretli bir hatıra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Nisan 2021, Pazar
Üstadın “En az 15 günde bir okunmalı” notu koyduğu tek eseri olan İhlâs Risalesindeki son derece önemli ikazlarından biri:

“Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.”

Hizmet erbabının bu hakikatleri tasdik ve teyid eden çok manidar tecrübeleri var.

Bunlardan biri, yarım asırlık Yeni Asya çizgisinin her hal ve şart altında, bütün baskı ve fitnelere ve ödetilen son derece ağır bedellere rağmen muhafazasında unutulmaz emekleri olan Kutlular Ağabeyin yaşadıkları.

“İşte Hayatım”da anlattığı ve kendisinden de defaatle dinlediğimiz şu hatırası gibi:

Dedikodu ve iftiraların ayyuka çıkıp dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir noktada iyice bunalmış ve hizmetin zarar görmemesi için hizmetten ayrılmayı düşünecek hale gelmiş. 

Bu niyetle Cağaloğlu’ndaki gazete binasına gitmiş. Odasında o sıkıntıyla otururken, ziyarete gelen Osman Demirci Hocaya şöyle demiş:

“Artık bu iş burada biter.”

Demirci Hoca “Hayrola?” diye sorunca durumu anlatarak, “Sen vasıta ol, kim istiyorsa görevlerimi ona devredeceğim” demiş.

Bunun üzerine Demirci Hoca Hz. Musa Aleyhisselâm’ın bir kıssasını anlatmış:

“Hz. Musa (as) Benî İsrail’e peygamber. Onlar da sürekli onun aleyhinde konuşuyor, iftiralar atıyorlar. Ve iyice bunalan Hz. Musa (as) onları Cenab-ı Hakka şikâyet ediyor:

‘Yâ Rabbî, ben bu kullarının hakkında iyilikten başka birşey düşünmüyor, Senden aldığım emirleri tebliğ ediyorum. Ama onlar bana hep iftira ediyor ve sıkıntı veriyorlar.

“Cenab-ı Hak buyuruyor ki: ‘Yâ Musa, bu insanları yaratan ve rızıklarını veren Benim. Ama bunlar Benim de aleyhimde konuşup Beni tenkit ediyor, Bana iftirada bulunuyor ve Beni inkâr ediyorlar. Sana ne oluyor?‘ ”

Demirci Hoca sözlerini şöyle sürdürmüş:

“Bu bizim hizmetimiz, kime bırakacaksın? Bak, Peygamberler bile nelere maruz kalmış. Keza Üstad hakkında neler söylemişler...”

Sonrası yine Kutlular Ağabeyden:

“Hocanın bu ifadeleri hizmette kalmama sebep oldu. Gitmek için giydiğim ceketimi tekrar çıkardım ve hizmete devam ettim.”

Çok ibretli bir kıssa ve hatıra. Bize düşense, verdiği dersi alarak yola devam etmek...

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

    2020’de Marmara’da 5369 hak ihlâli

    'Şimdi 10 liralık alıyorlar'

    Yasak çocukların sakıncalı anneleri

    'İstanbul Avrupa’nın en kalabalık şehri olacak'

    Son 24 saatte 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

    Hem bakkal, hem kütüphane

    Aşı krizi derinleşiyor

    Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

    'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

    ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

    Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi

    Myanmar'da silahlı gruplar karakola saldırdı: 14 polis öldü

    Çin, yıl sonuna kadar 3 milyar doz aşı üretecek

    Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

    Alibaba'ya rekor ceza kesildi

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

    Myanmar ordusu protestoculara ateş açtı: 20 ölü

    ABD: Ukrayna'daki krizle ilgili müttefiklerle görüşme halindeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden ibretli bir hatıra
    Mehmet KARA

    AB ile “üç lider iki koltuk” krizi
    Nurbanu Şen

    Kahraman dâvâ adamı muhterem abim
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sözünü tuttun yiğit adam
    Ahmet BATTAL

    ABD yaptırımları meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Pandemi sonrası dünya
    Genel

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'
    Misbah ERATİLLA

    Himmet Berki ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yokuş

    Mehmet Kutlular için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.