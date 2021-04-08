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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kutlular Ağabeyin örnek vasıflarından

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Nisan 2021, Perşembe
Rahle-i tedrisinde yetiştiği Zübeyir Ağabeyin, gazete ve yayın hizmetlerini sevk ve idare vazifesini tevdi ettiği Kutlular Ağabey, bu tercihin isabetini fiiliyatıyla ortaya koydu.

Tahsili yoktu; ama Allah vergisi idrak, muhakeme ve hitabet kabiliyetini, çok okuduğu külliyatla ve Risale-i Nur hizmetindeki ihlâslı dinamizmiyle geliştirerek bu açığını kapattı.

Değme tahsillilere taş çıkartan bir performansla. Bilhassa sosyal ve siyasî konularda Risale-i Nur ölçülerini vukufla tatbik ederek.

Cumhurbaşkanı ve başbakan konumundaki insanlarla ve entelektüellerle diyaloglarında da bu farkını ve meziyetini gösterdi.

Zübeyir Ağabeyin meslek, meşrep, düsturlar, dengeli ve muhakemeli duruş, müsbet hareket, dini siyasete alet ettirmeme, istiğna gibi hususlardaki hassasiyetini devam ettirdi.

Aynı şekilde, hizmetin her kademesinde meşverete dayanan bir sistem ve işleyişin tesis, muhafaza ve inkişaf ettirilmesinde de.

Camia içinde başından beri takdirle konuşulan örnek vasıflarından biri, Münazarat’taki ölçü ve prensiplere olan hâkimiyeti idi. 

Risale ölçülerine uymayan tavır ve yaklaşımlara asla itibar etmedi. Böyle hallere girenleri ikna ve muhafaza için sonuna kadar çabaladı. Sınırın aşıldığı noktada da yolunu ayırmaktan kaçınmadı. Ama medenî bir şekilde ve ihtilâfı düşmanlığa dönüştürmeden.

En keskin ayrışmalarda bile insaf ve itidal çizgisinden ayrılmadı. Kimseye düşman olmadı ve düşmanlık telkininde bulunmadı.

Darbecilerin “Filan grup ve cemaatlere karşı birlikte çalışalım” teklifini, “İhtilaflı olduğumuz konular olsa dahi, netice itibarıyla onlar bizim Müslüman kardeşimiz; anlaşmazlıklarımızı aramızda çözeriz, siz elinizi çekin ve karışmayın” diyerek tereddütsüz reddetti.

Üniversiteli gençlerle yaptığı Pazar sohbetlerinde, ufuk ve birikimini onlara taşıdı.

Zübeyir Ağabey gibi, hizmet arkadaşlarını korudu ve hepsine sonuna kadar sahip çıktı.

Sert mizacının gerisindeki müşfik ve esprili kişiliğinin tezahürlerini keyifli zamanlarında yakın arkadaşlarıyla, gençlerle ve çocuklarla olan muhatabiyetinde görmek mümkündü.

Hanım hizmetleriyle de yakından ilgilendi.

Birçok konuda orijinal yeniliklerin öncüsü ve teşvikçisi oldu. Onun yaptığı gibi meşveretlerle bunları devam ettirmek gençlerin vazifesi.

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