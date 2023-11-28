"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Malatya notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Kasım 2023, Salı
Önceki yıllarda müteaddit defalar gittiğimiz Malatya’ya en son 2020’de gitmeyi planlamış; ama tam gideceğimiz günlerde pandeminin birden patlama yapması üzerine programı ertelemek mecburiyetinde kalmıştık.

Bu uzun fasılayı kapatma fırsatı hafta sonundaki Şanlıurfa Kitap Fuarı vesilesiyle doğdu. Malatyalı okurlarımız, oraya geçerken kendilerine de uğramamızı talep edince program o şekilde revize edildi.

Şehre inince gördük ki, 6 Şubat depremlerinin Malatya’da yol açtığı büyük yıkım ve tahribatın izleri hâlâ duruyor. Şehrin üçte biri yıkılmış. Yol kenarlarında, enkazı kaldırılan binaların bıraktığı boşluklar hemen göze çarpıyor.

Ancak “ağır hasarlı” raporuyla yıkım kararı verilen on binlerce binanın çoğunun hâlâ yıkılmadığı belirtilirken, “hasar” raporlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. “Arkası olan, ağır hasar raporunu hafife çevirtip yıkımı önlüyor” iddiaları seslendirilirken, çok sayıda bina hakkındaki rapor ve kararların itirazlarla mahkemelere intikal ettiği belirtiliyor.

Depremde evi yıkılanlara vaad edilen yeni konutlar için öngörülen finans ve ödeme sisteminin, ödeme imkânı olmayanlar için gayr-i kabil-i tatbik olduğu ifade ediliyor.

Bazı kamu binaları için, milyonlarca lira harcanarak “güçlendirme” yapıldıktan sonra yıkım kararı verildiği de iddialar arasında.

Depremin vurduğu il ve ilçeler kışta yakalandıkları deprem sonrasında bir kışa daha bu belirsizlik ortamında girerken, Malatya-Şanlıurfa güzergâhındaki birçok yerde tepeler halindeki moloz yığınlarına, sıra sıra dizilen çadır ve konteyner görüntülerine şahit olduk.

Çadır ve konteyner dağıtımlarında partizanlığa dayalı ayrımcılıklar ve yolsuzluklar yapıldığı yönündeki şikâyetler hâlâ konuşuluyor.

14-28 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesinde iktidara bu kadar oy çıkmış olmasına da çoğu kimse inanmıyor ve akıl erdiremiyor. 

Böyle bir ortamda Malatyalı okurlarımız, depremi hafif çatlaklarla atlatıp ayakta kalan hizmet binalarında gayret ve faaliyetlerini aynı şevk ve azimle sürdürüyorlar. Yeni Asya büromuz çarşı içindeki yeni yerinde hizmetine devam ediyor.

Bizim Malatya yolunda olduğumuz saatlerde meydana gelen iki şiddetli sarsıntıyla kendisini yine hatırlatan deprem gerçeğinin refakatinde yola devam eden ve her zamanki misafirperverlikleri ile bize kucak açan Malatyalı okurlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz.

Şanlıurfa notlarımızı da yarın paylaşalım.

Okunma Sayısı: 415
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz dünyayı tüketiyor

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

    100 lira borcun 48 lirası faize

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın

    15 öğrenciden biri yabancı uyruklu

    Müsbet milliyet diğer milletlerle de barışıktır

    Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

    Pençe-Kilit’te 3 askerimiz şehit oldu ve 2 askerimiz yaralandı

    Filistinli esir çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

    NATO: İnsani ara uzatılsın

    İşgalin sona ermesinin tek yolu İsrail'in bedel ödemesi

    "Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz"

    Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı

    Meteorolojiden Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için uyarı

    Artvin'de kuru yük gemisi karaya oturdu

    "İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir"

    "Daha fazla esirin serbest bırakılması için insani arayı uzatmaya çalışıyoruz"

    Bu kış sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor

    İsrail, Elon Musk ile anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yalçınkaya Kararında AİHM ne dedi?
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in İsrail çarpıklığı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Malatya notları
    Genel

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Filistin’e yönelik tutumu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka için giden başlar
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman’ın Filistin meselesine bakışı
    Faruk ÇAKIR

    “Acımasız bir İsrail işgali var”
    Genel

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor
    Ahmet Said Aydil

    Zulmün gözü neden kör?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.