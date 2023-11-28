Malatya notları

Önceki yıllarda müteaddit defalar gittiğimiz Malatya’ya en son 2020’de gitmeyi planlamış; ama tam gideceğimiz günlerde pandeminin birden patlama yapması üzerine programı ertelemek mecburiyetinde kalmıştık.

Bu uzun fasılayı kapatma fırsatı hafta sonundaki Şanlıurfa Kitap Fuarı vesilesiyle doğdu. Malatyalı okurlarımız, oraya geçerken kendilerine de uğramamızı talep edince program o şekilde revize edildi.

Şehre inince gördük ki, 6 Şubat depremlerinin Malatya’da yol açtığı büyük yıkım ve tahribatın izleri hâlâ duruyor. Şehrin üçte biri yıkılmış. Yol kenarlarında, enkazı kaldırılan binaların bıraktığı boşluklar hemen göze çarpıyor.

Ancak “ağır hasarlı” raporuyla yıkım kararı verilen on binlerce binanın çoğunun hâlâ yıkılmadığı belirtilirken, “hasar” raporlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. “Arkası olan, ağır hasar raporunu hafife çevirtip yıkımı önlüyor” iddiaları seslendirilirken, çok sayıda bina hakkındaki rapor ve kararların itirazlarla mahkemelere intikal ettiği belirtiliyor.

Depremde evi yıkılanlara vaad edilen yeni konutlar için öngörülen finans ve ödeme sisteminin, ödeme imkânı olmayanlar için gayr-i kabil-i tatbik olduğu ifade ediliyor.

Bazı kamu binaları için, milyonlarca lira harcanarak “güçlendirme” yapıldıktan sonra yıkım kararı verildiği de iddialar arasında.

Depremin vurduğu il ve ilçeler kışta yakalandıkları deprem sonrasında bir kışa daha bu belirsizlik ortamında girerken, Malatya-Şanlıurfa güzergâhındaki birçok yerde tepeler halindeki moloz yığınlarına, sıra sıra dizilen çadır ve konteyner görüntülerine şahit olduk.

Çadır ve konteyner dağıtımlarında partizanlığa dayalı ayrımcılıklar ve yolsuzluklar yapıldığı yönündeki şikâyetler hâlâ konuşuluyor.

14-28 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesinde iktidara bu kadar oy çıkmış olmasına da çoğu kimse inanmıyor ve akıl erdiremiyor.

Böyle bir ortamda Malatyalı okurlarımız, depremi hafif çatlaklarla atlatıp ayakta kalan hizmet binalarında gayret ve faaliyetlerini aynı şevk ve azimle sürdürüyorlar. Yeni Asya büromuz çarşı içindeki yeni yerinde hizmetine devam ediyor.

Bizim Malatya yolunda olduğumuz saatlerde meydana gelen iki şiddetli sarsıntıyla kendisini yine hatırlatan deprem gerçeğinin refakatinde yola devam eden ve her zamanki misafirperverlikleri ile bize kucak açan Malatyalı okurlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz.

Şanlıurfa notlarımızı da yarın paylaşalım.

